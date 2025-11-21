ETV Bharat / state

गंगा में बिजली विभाग के एक्सईएन की तलाश; SDRF ने 36 घंटे तक चलाया सर्च अभियान, पत्नी से झगड़े के बाद घर से निकले थे

कानपुर के पनकी पावर हाउस में थी तैनाती, गुरुवार की तड़के सीसीटीवी में गंगा की ओर जाते नजर आए थे इंजीनियर.

गंगा में इंजीनियर की तलाश.
गंगा में इंजीनियर की तलाश. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 8:06 PM IST

3 Min Read
कानपुर : पनकी पावर हाउस के स्टोर डिवीजन के इंचार्ज एक्सईएन अतुल कुमार राय का पता नहीं चल पा रहा है. एसडीआरएफ की टीमों ने 36 घंटे तक गंगा में सर्च अभियान चलाया. इसके बावजूद उनका पता नहीं चल पाया. गुरुवार को सीसीटीवी फुटेज में कार से उतरकर गंगा की तरफ जाते दिखे थे. इसके बाद से वह लापता हैं.

परिवार के लोग भी उनकी तलाश कर रहे हैं. पत्नी से विवाद के वह घर से निकले थे. पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया का कहना है गुरुवार व शुक्रवार को कई घंटों तक एसडीआरएफ की टीम ने जाजमऊ गंगापुल से लेकर शुक्लागंज तक सर्च अभियान चलाया. इसके बावजूद उनका पता नहीं चल पाया.

रात में सीसीटीवी में दिखे थे इंजीनियर : पनकी थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि गुरुवार की तड़के 3.44 बजे तक जाजमऊ में सीसीटीवी कैमरों में एक्सईएन अतुल राय की गतिविधियां कैद हैं. वह कार से उतरकर गंगा की ओर बढ़ते दिखे. कार की सभी लाइटें ऑन थीं. उसके बाद वह वापस लौटकर नहीं आए. आशंका है कि वह गंगा की ओर बढ़े होंगे. वहीं यह भी आशंका है कि वह किसी ऐसे स्थान पर चले गए होंगे जहां कैमरे की पहुंच न हो.

गंगा का जलस्तर स्थिर, आधे भाग में रेत ही रेत : जाजमऊ पुल के आसपास रहने वालों का कहना है कि जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो गंगा का जलस्तर अब स्थिर हो जाता है. वहीं, पानी कम होने से रेत ऊपर की ओर आ जाती है. इन दिनों कमोबेश यही स्थिति है. इस स्थिति में तो अगर कोई व्यक्ति गंगा में डूबता भी है तो उसे बचाया जा सकता है. बशर्ते, वह दिख जाए.

बलिया के रहने वाले हैं इंजीनियर : अतुल कुमार राय मूलरूप से बलिया के रहने वाले हैं. परिवार में पत्नी अनीता हैं. पनकी पावर हाउस प्रबंधन ने उन्हें क्वार्टर उपलब्ध कराया था. वह उसी में पत्नी के साथ रहते थे. बुधवार को रात 8 बजे पत्नी से विवाद हुआ था. पुलिस ने पति-पत्नी को थाने बुलाकर समझौता करा दिया था.

इसके बाद रात में 2.19 बजे इंजीनियर अपनी कार से घर से निकल गए. पनकी मंदिर के पास पहुंचे. यहां से भाटिया तिराहा, भौंती होते हुए जाजमऊ गए. फिर देर रात ही जाजमऊ के पास उनकी कार रुक गई. यहां से उतरकर गंगा किनारे चले गए.

