ETV Bharat / state

प्रयागराज में बिजली विभाग की टीम पर हमला; चोरी की शिकायत पर जांच करने गए थे अधिकारी

प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज में धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है. इसकी शिकायत मिलने पर बिजली विभाग की टीम कीडगंज क्षेत्र में जांच करने के लिए मंगलवार की शाम गई थी. वहां पर टीम के सदस्य अपना काम कर रहे थे तभी स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. टीम पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कीडगंज इलाके में अवैध कनेक्शन की शिकायत हुई थी. इसकी जांच के लिए अभियंता अभिनव मौर्य के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची थी. टीम में लाइनमैन वंशराज और आकाश भी थे. जांच में पाया गया कि एक पोल से सीधे तार जोड़कर घर में बिजली ली जा रही थी.

टीम ने जब इस अवैध कनेक्शन का वीडियो बनाना शुरू किया, तो स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और उग्र हो गए. उन्होंने टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग लाइनमैन वंशराज को पीट रहे हैं. उसे चोटें आईं हैं.