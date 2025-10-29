प्रयागराज में बिजली विभाग की टीम पर हमला; चोरी की शिकायत पर जांच करने गए थे अधिकारी
कीडगंज इलाके में अवैध कनेक्शन की शिकायत हुई थी. इसकी जांच के लिए अभियंता के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 2:06 PM IST
प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज में धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है. इसकी शिकायत मिलने पर बिजली विभाग की टीम कीडगंज क्षेत्र में जांच करने के लिए मंगलवार की शाम गई थी. वहां पर टीम के सदस्य अपना काम कर रहे थे तभी स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. टीम पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कीडगंज इलाके में अवैध कनेक्शन की शिकायत हुई थी. इसकी जांच के लिए अभियंता अभिनव मौर्य के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची थी. टीम में लाइनमैन वंशराज और आकाश भी थे. जांच में पाया गया कि एक पोल से सीधे तार जोड़कर घर में बिजली ली जा रही थी.
टीम ने जब इस अवैध कनेक्शन का वीडियो बनाना शुरू किया, तो स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और उग्र हो गए. उन्होंने टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग लाइनमैन वंशराज को पीट रहे हैं. उसे चोटें आईं हैं.
बाकी सदस्य किसी तरह बचकर निकल गए. हमलावरों ने मोबाइल फोन छीनने और वीडियो डिलीट करने की भी कोशिश की. घटना का वीडियो देर शाम सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की.
डीसीपी सिटी मनीष सांडिल्य ने बताया कि बिजली विभाग ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. उधर, बिजली विभाग ने सख्त कार्रवाई की मांग की है और वीडियो को सबूत के तौर पर पुलिस को दिया है. इस घटना के बाद बिजली कर्मचारियों ने जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.
ये भी पढ़ेंः प्रयागराज में गर्भवती की तड़पकर मौत, चार घंटे शास्त्री पुल पर जाम में फंसी रही, पति बोला- मैं बेबस था