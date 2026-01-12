लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने लगाए 'ऊर्जा मंत्री भाग गया' नारे, जमकर किया प्रदर्शन
बिजली कर्मियों ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के आवास पर उनसे मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन वह मौजूद नहीं थे.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबंधन के खिलाफ बिजली कर्मचारियों में गुस्सा है. बिजलीकर्मी अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं. प्रबंधन से वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है.
इसी को लेकर सोमवार को बिजली कर्मियों ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के आवास पर उनसे मिलने की योजना बनाई थी. जब कर्मचारी ऊर्जा मंत्री के आवास पर पहुंचे उससे पहले ही ऊर्जा मंत्री लखनऊ से बाहर चले गए.
कर्मचारियों ने उर्जा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की: कर्मचारियों से ऊर्जा मंत्री की मुलाकात न होने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने 'ऊर्जा मंत्री भाग गया' नारे लगाए. मौके पर पहुंचे पुलिस ने संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि कर्मचारियों की कई मागें लंबित हैं.
हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेने की मांग: इनमें स्वयं के आदेश का उल्लंघन कर मनमानी तरीके से 15000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी करने, 55 वर्ष का हवाला देकर हजारों कर्मचारियों को कार्य से हटाने, 18 सितंबर 2025 के आदेश का पालन करते हुए कार्य के अनुरूप अनुबंध न करने, वेतन रुपया 18000 निर्धारित न करने, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेना शामिल है.
भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ़ कार्रवाई हो: इसके अलावा बिजली कर्मचारी दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश न लगाने, घायल कर्मचारियों का कैशलेस इलाज न कराने एवं घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गई धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान न करने, जांच अधिकारियों द्वारा दिए गए जांच रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ़ कार्रवाई न करने, क्षेत्रीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापित न करने, मनमानी तरीके से वेतन में कटौती से परेशान हैं.
आउटसोर्स कर्मचारियों का उत्पीड़न: साथ ही वर्टिकल व्यवस्था के नाम पर बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का उत्पीड़न करने, बार बार समझौता करने के बावजूद भी समझौते का पालन न करने एवं स्मार्ट मीटर लगने की स्थिति में कर्मचारियों को कार्य से हटाने जैसी कई समस्याएं हैं. इनके समाधान के लिए संगठन काफी समय से प्रयास कर रहा है. इसके बावजूद समस्याओं का समाधान न करने के कारण संगठन ने 12 जनवरी को उर्जा मंत्री से उनके लखनऊ स्थित आवास पर उनके जनता दरबार में मिलकर आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराने का निर्णय लिया था.
उर्जा मंत्री से 14 जनवरी को मुलाकात होगी: उनका कहना है कि कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही उर्जा मंत्री लखनऊ से बाहर चले गए. पुलिस प्रशासन ने प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद व प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार कर ईको गार्डेन और बाद में आउटसोर्स कर्मचारियों को बसों से ईको गार्डन भेज दिया. उर्जा मंत्री से अब 14 जनवरी को संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करेंगे.
