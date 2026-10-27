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त्योहार पर बिजली विभाग ने बनाया प्लान, नहीं कटेगी सप्लाई, अधिकारी करेंगे पेट्रोलिंग, आसानी से मिलेगा कनेक्शन

त्योहार पर नहीं कटेगी बिजली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक कई त्योहार हैं. करवाचौथ, धनतेरस, दीपावली और भैया दूज जैसे त्योहारों पर लोगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, रोशनी के पर्व पर घर में अंधेरा न रहे. इसे लेकर इस बार बिजली विभाग ने खास प्लान तैयार किया है. जिन फीडरों पर ज्यादा लोड है उन फीडरों को बदला जा रहा है. ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है.

ऐसे इलाकों में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर बिजली चोरी के चलते तकनीकी खामियां आ रही हैं और ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड पड़ रहा है. इन सभी को दुरुस्त कराया जा रहा है, साथ ही मैनपॉवर को भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसी तरह की कटौती या फिर तकनीकी दिक्कत आए तो उसे तत्काल दूर किया जा सके.