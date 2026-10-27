त्योहार पर बिजली विभाग ने बनाया प्लान, नहीं कटेगी सप्लाई, अधिकारी करेंगे पेट्रोलिंग, आसानी से मिलेगा कनेक्शन
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने निर्देश दिए हैं कि जूनियर इंजीनियर से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक पेट्रोलिंग करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:33 PM IST
लखनऊ : अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक कई त्योहार हैं. करवाचौथ, धनतेरस, दीपावली और भैया दूज जैसे त्योहारों पर लोगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, रोशनी के पर्व पर घर में अंधेरा न रहे. इसे लेकर इस बार बिजली विभाग ने खास प्लान तैयार किया है. जिन फीडरों पर ज्यादा लोड है उन फीडरों को बदला जा रहा है. ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है.
ऐसे इलाकों में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर बिजली चोरी के चलते तकनीकी खामियां आ रही हैं और ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड पड़ रहा है. इन सभी को दुरुस्त कराया जा रहा है, साथ ही मैनपॉवर को भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसी तरह की कटौती या फिर तकनीकी दिक्कत आए तो उसे तत्काल दूर किया जा सके.
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा व उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने निर्देश दिए हैं कि नवरात्रि और दशहरा की तरह धनतेरस, दीपावली, भैयादूज और छठ पूजा पर भी पूरे प्रदेश को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. इसके लिए सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि हर फीडर का लोड चेक हो.
जूनियर इंजीनियर से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक पेट्रोलिंग करें. ट्रांसमिशन वितरण में समन्वय रखा जाए और ब्रेकडाउन होने पर गैंग तुरंत मरम्मत कार्य करें. उन्होंने कहा है कि प्रदेश में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की औपचारिकताओं को और सरल किया जाए. सभी को आसानी से कनेक्शन मिले. उन्होंने कहा कि झटपट पोर्टल और निवेश मित्र पोर्टल पर आने वाले आवेदन कम से कम निरस्त हों. निरस्त आवेदनों की समीक्षा की जाए. कनेक्शन न देने से कॉरपोरेशन को ही नुकसान है. इसके लिए विस्तृत अध्ययन कर प्रबंध निदेशक सुझाव देंगे.
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