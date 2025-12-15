ETV Bharat / state

रामानुजगंज में बिजली उपभोक्ता की समस्या को लेकर लगा शिविर, बढ़ा बिल, लो वोल्टेज जैसी परेशानी लेकर पहुंचे लोग

अधिक बिजली बिल से उपभोक्ता परेशान: रामानुजगंज बिजली ऑफिस में अपने बिजली बिल के समस्या का निराकरण कराने पहुंचे लोगों से ETV भारत ने बात की. विद्युत उपभोक्ता महिला ने बताया कि उनका बिजली बिल बहुत अधिक आया था. इतना ज्यादा बिल का भुगतान करने में वे असमर्थ हैं. ब्याज के ऊपर ब्याज भी जोड़ रहे हैं.

बलरामपुर: रामानुजगंज में बिजली विभाग के कार्यालय में सोमवार को शिविर का आयोजन किया गया. विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया गया. विभाग के कार्य पालन अभियंता, उप अभियंता, सहायक अभियंता सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने सुनवाई की. इनमें ज्यादा पूछताछ नए कनेक्शन की परेशानी और सूर्य घर योजना से जुड़ी आई.

हम रोजी मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं, हम क्या जानते हैं कि पैंतालिस हजार का बिल आ जाएगा. हम सिर्फ दो बल्ब जलाते हैं तो कहां से हम इतना बिल पटा पाएंगे. विद्युत उपभोक्ता महिला

लो वोल्टेज की शहर में समस्या: रामानुजगंज के रहने वाले विद्युत उपभोक्ता सुभाष गुप्ता ने कहा कि यहां हम अपने मोहल्ले में लो वोल्टेज की समस्या को लेकर आए हैं. हमने अपनी शिकायत दी है. आश्वासन मिला है कि आकर चेक करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है. हमारे साथ अन्य लोग भी नया बिजली कनेक्शन का आवेदन भरने के लिए यहां आए हैं.

उपभोक्ता के शिकायत की हो रही सुनवाई: बलरामपुर जिले के विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि यहां पर आम उपभोक्ता के बिजली बिल में जो गड़बड़ी की शिकायत है उसकी सुनवाई की जा रही है.

नए कनेक्शन के लिए अगर कोई आवेदन लंबित है तो उनकी समस्या का निराकरण भी कर रहे हैं.- कार्यपालन अभियंता प्रकाश अग्रवाल

शिविर के दौरान पीएम सूर्य घर योजना का प्रचार प्रसार भी किया गया.