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रांची में बिजली विभाग की पूजा समितियों को सख्त निर्देश, ना लें अवैध कनेक्शन, नहीं तो होगी कार्रवाई

जेबीवीएनएल महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने पूजा समितियों से पंडालों में स्टैंडर्ड क्वालिटी का तार का वायरिंग कराने की अपील करते हुए कहा है कि जहां कहीं भी बिजली की खपत होती है, वहां पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, ऐसे में वायरिंग ठीक ढंग से और अच्छे क्वालिटी के तार का इस्तेमाल करके हो, इसका ध्यान रखना चाहिए.

JBVNL रांची प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार के मुताबिक, अवैध कनेक्शन के लिए सरकार का नियम बना हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, चाहे वो पूजा पंडाल हो या कोई घर, नियम सभी के लिए बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि पूजा के दरमियान पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, जिस दौरान सुरक्षा को खास ध्यान में रखा जाना चाहिए जिस किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो.

इसके अलावा पब्लिक के जाने आने वाले रास्ते में यानी पैसेज में वायरिंग नहीं हो या जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वायरिंग के दौरान जहां भी तार काटा हुआ हो, उसे ठीक से मरम्मत करके पंडाल में लगाना चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो. उन्होंने विभाग के द्वारा की गई तैयारी की जानकारी देते हुए कहा कि कंट्रोल रूम के साथ-साथ पदाधिकारी की टीम दुर्गा पूजा के दौरान अनवरत ड्यूटी पर तैनात रहेगी और किसी भी तरह की सूचना उन्हें दी जा सकती है, जिसका निराकरण तत्काल किया जाएगा.

पूजा के दरम्यान अनवरत रहेगी बिजली: JBVNL

दुर्गा पूजा समेत दूसरे त्योहारों को भी ध्यान में रखते हुए जेबीवीएनएल ने निर्बाध बिजली आपूर्ति करने की तैयारी की है इसके लिए विभाग के द्वारा पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी रांची सहित राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में पूजा के दरमियान अनवरत बिजली लोगों को मुहैया हो, इसके लिए खास प्रबंध किए गए हैं और छोटे-मोटे स्थानीय स्तर पर होने वाले फाल्ट के निराकरण के लिए टीम गठित की गई है. विभाग ने त्योहार को ध्यान में रखते हुए जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने या दुरुस्त करने का निर्णय लिया है इसके लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से विशेष अभियान चलाया जाएगा.

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