ETV Bharat / state

भीषण गर्मी में यूपी वेस्ट का बिजली खपत पैटर्न बदला, 24 घंटे में जानें कितनी है डिमांड?

यूपी वेस्ट के 14 जिलों में बिजली आपूर्ती की डिमांड 9000 से 11800 मेगावाट तक पहुंच गई है.

ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगाए गए हैं कूलर.
ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगाए गए हैं कूलर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 5:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : यूपी में लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिससे बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है. गर्मी की मार ऐसी है कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम से लगातार पानी डाला जा रहा है. कुछ जगहों पर कूलर भी लगाए गए हैं. ऐसे में विद्युत आपूर्ति को कटिन्यू करना एक बड़ी चुनौती की तरह है.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के दायरे में आने वाले यूपी वेस्ट के 14 जिलों में विद्युत आपूर्ति को सुचारु रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है. बिजली रात में अधिक इस्तेमाल हो रही है. ऐसे में महकमे की नींद उड़ी हुई है.

रात में बढ़ी बिजली की डिमांड. (Video Credit; ETV Bharat)

समान्यतया यूपी वेस्ट के उपभोक्ताओं के लिए 9000 मेगावाट क्षमता की आवश्यकता होती है, जबकि रात में यह लोड बढ़कर 11500 मेगावाट तक पहुंच जाता है. पूरे प्रदेश के आंकड़े पर नजर डालें तो बिजली की मांग 31 हजार 8 सौ मेगावाट से भी ज्यादा है.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी रवीश गुप्ता ने बताया, निगरानी के लिए खास इंतजाम किये जा रहे हैं. कटियाबाजों की धरपकड़ और ओवर लोड ट्रांसफार्मर चिन्हित किया जा रहा है.

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होने के कारण कहीं-कहीं पर स्वीकृत लोड से ज्यादा लोड दर्ज किया जा रहा है. इससे काफी समस्याएं भी हो रही हैं. कई जगह ओवरलोड की वजह से केवल जलने की स्थिति आ जाती है और कई बार वहां ब्रेकडाउन होने से पहले वहां टीम को लगाकर कार्य किया जा रहा है.

टीम लगातार 14 जिलों में एक्टिव है. कहीं ओवरलोड है या तो कहीं अंडरलोड. बिजनेस प्लान में कई विद्युत लाईन हैं, जो वैकल्पिक सोर्स बन रहे हैं, उनका भी सहारा लिया जा रहा है. जहां हैवी लोड है वहां जो विद्युत अधिकारी हैं और अन्य जिम्मेदार अधिकारी है उनके द्वारा जगह पर पेट्रोलिंग की जा रही है.

विजिलेंस टीम के साथ विद्युत विभाग की टीम फिल्ड में जाकर लोगों से अपील कर रही है कि अनावश्यक रूप से बिजली का उपयोग ना करें, आवश्यकता लोड है तो उसे कम करें. अगर कोई चोरी कर रहा है उसे तत्काल टीम देख रही है. चोरी पकड़ी भी जा रही है.

एमडी रवीश गुप्ता ने बताया, दिन में लगभग 9000 वाट तक की डिमांड रहती है, जबकि रात में यह डिमांड बढ़कर 11800 MVA तक दर्ज की जा चुकी है. इन दिनों हर दिन लगभग 11500 मेगावाट तक की डिमांड है.

लोग सोलर की तरफ भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सोलर की इंस्टॉलेशन बढ़ने से भी दिन में राहत मिल रही है. इस वजह से दिन का लोड फैक्टर 9000 मेगावाट तक पहुंच रहा है. रात में सोलर की तरह कोई रिसोर्स नहीं है. रात्रि में शहरी क्षेत्रों में AC की डिमांड भी काफी बढ़ जाती है.

नलकूप के लिए वोल्टेज न होने की बात पर एमडी ने कहा, किसानों को निर्बाध बिजली मिले इसके लिए प्रयास हो रहे हैं. कई जगहों पर रात के लोड दिन में शिफ्ट किये गए हैं, जबकि कहीं-कहीं पर वहां के स्थानीय लोड को देखते हुए समय सीमा के निर्धारण किये गए हैं.

रूरल एरिया में चोरी के मामले आते हैं, जो बन्द लाईन रहती हैं, उनसे भी विधुत चोरी होने के मामले आते हैं, इस दिशा में पुलिस से भी सहयोग लिया गया है. कई गैंग भी पकड़े गए हैं. किसानों की समस्याओं पर और सुझावों पर हमेशा विभाग गंभीरता से काम करता है.

एमडी बताते हैं कि किसी भी विधुत ट्रांसफार्मर में OTI (ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर) और WTI (वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर) दो सुरक्षा उपकरण के तौर पर होते हैं, OTI ट्रांसफार्मर के कूलिंग ऑयल का तापमान मापता है, जबकि WTI ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद कॉइल्स (वाइंडिंग) का आंतरिक तापमान. ट्रांसफार्मस की भी जांच की जा रही है.

उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी में लोड बढ़ने की वजह से आरडीएसएस योजना एवं बिजनेस प्लान के अन्तर्गत नए बिजलीघर और लाइन बनाने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है. ट्रांसफार्मर की क्षमातावृद्धि, नए बिजलघरों का निर्माण और जहां बार-बार ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उनकी क्षमता को बढ़ाकर अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं.

15 मई से बीते दिन यानी 27 मई तक 14 जिलों से कुल 25368 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 25060 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई है. कैम्पों में बिल रिवीजन से संबंधित 5474, मोबाइल नंबर अपडेट से संबंधित 7143, ऐप से संबंधित 8699 शिकायतों का समाधान किया गया है.

महत्वपूर्ण नंबर जहां उपभोक्ता कर सकते हैं सम्पर्क

  • मेरठ- 9193330312
  • बगपत- 919330171
  • गौतमबुद्धनगर (नोएडा)- 9193301659, 0120-2970431
  • गाजियाबाद- 9193320115
  • बुलन्दशहर- 9193302137
  • हापुड़- 9193319903
  • सहारनपुर- 9193330422
  • मुजफ्फरनगर- 9193331304
  • शामली- 9193330951
  • मुरादाबाद- 9193300109
  • सम्भल- 9193300411
  • अमरोहा- 9193331320
  • बिजनौर- 9193331324
  • रामपुर- 9193300636

यह भी पढ़ें : भारत में बैन, विदेश में जलवा! 'CJP' के इंस्टाग्राम पर 2.28 करोड़ फॉलोअर्स; यूपी के युवाओं में क्यों मची है इस 'मीम मूवमेंट' की होड़?

TAGGED:

POWER CONSUMPTION IN UP
POWER SHORTAGE IN UP
MEERUT NEWS
यूपी वेस्ट में बिजली डिमांड बढ़ी
POWER SHORTAGE IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.