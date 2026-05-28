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भीषण गर्मी में यूपी वेस्ट का बिजली खपत पैटर्न बदला, 24 घंटे में जानें कितनी है डिमांड?

ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगाए गए हैं कूलर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : यूपी में लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिससे बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है. गर्मी की मार ऐसी है कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम से लगातार पानी डाला जा रहा है. कुछ जगहों पर कूलर भी लगाए गए हैं. ऐसे में विद्युत आपूर्ति को कटिन्यू करना एक बड़ी चुनौती की तरह है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के दायरे में आने वाले यूपी वेस्ट के 14 जिलों में विद्युत आपूर्ति को सुचारु रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है. बिजली रात में अधिक इस्तेमाल हो रही है. ऐसे में महकमे की नींद उड़ी हुई है. रात में बढ़ी बिजली की डिमांड. (Video Credit; ETV Bharat) समान्यतया यूपी वेस्ट के उपभोक्ताओं के लिए 9000 मेगावाट क्षमता की आवश्यकता होती है, जबकि रात में यह लोड बढ़कर 11500 मेगावाट तक पहुंच जाता है. पूरे प्रदेश के आंकड़े पर नजर डालें तो बिजली की मांग 31 हजार 8 सौ मेगावाट से भी ज्यादा है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी रवीश गुप्ता ने बताया, निगरानी के लिए खास इंतजाम किये जा रहे हैं. कटियाबाजों की धरपकड़ और ओवर लोड ट्रांसफार्मर चिन्हित किया जा रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होने के कारण कहीं-कहीं पर स्वीकृत लोड से ज्यादा लोड दर्ज किया जा रहा है. इससे काफी समस्याएं भी हो रही हैं. कई जगह ओवरलोड की वजह से केवल जलने की स्थिति आ जाती है और कई बार वहां ब्रेकडाउन होने से पहले वहां टीम को लगाकर कार्य किया जा रहा है. टीम लगातार 14 जिलों में एक्टिव है. कहीं ओवरलोड है या तो कहीं अंडरलोड. बिजनेस प्लान में कई विद्युत लाईन हैं, जो वैकल्पिक सोर्स बन रहे हैं, उनका भी सहारा लिया जा रहा है. जहां हैवी लोड है वहां जो विद्युत अधिकारी हैं और अन्य जिम्मेदार अधिकारी है उनके द्वारा जगह पर पेट्रोलिंग की जा रही है. विजिलेंस टीम के साथ विद्युत विभाग की टीम फिल्ड में जाकर लोगों से अपील कर रही है कि अनावश्यक रूप से बिजली का उपयोग ना करें, आवश्यकता लोड है तो उसे कम करें. अगर कोई चोरी कर रहा है उसे तत्काल टीम देख रही है. चोरी पकड़ी भी जा रही है.