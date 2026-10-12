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छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग 6300 मेगावाट तक पहुंची, एक्सचेंज से खरीदी जा रही अतिरिक्त बिजली

छत्तीसगढ़ बिजली ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: देशभर में बिजली की बढ़ती मांग के बीच छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप बिजली की उपलब्धता बनाए रखने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. पीक आवर्स में प्रदेश में बिजली की मांग बढ़कर करीब 6300 मेगावाट तक पहुंच गई है. उमस भरे मौसम, कृषि पंपों के बढ़ते संचालन और एयर कंडीशनर सहित अन्य विद्युत उपकरणों के अधिक उपयोग से प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ी है, जिसकी आपूर्ति सुनिश्चित की गई. रविवार शाम को बिजली की मांग 6300 मेगावाट तक पहुंची. पीक आवर्स में एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदी जा रही है.

पूरे देश में बिजली की कमी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने बताया कि प्रदेश में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है. मांग में वृद्धि का आकलन करते हुए बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर पावर एक्सचेंज से 10 रुपये प्रति यूनिट तक की दर पर भी बिजली खरीदी जा रही है. ताकि पीक आवर्स में आपूर्ति बनाए रखी जा सके. वर्तमान में पूरे देश में अधिक दरों पर भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है.