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आसमान से बरसती 'आग' और हांफते ट्रांसफार्मर, 40% अतिरिक्त लोड के बीच कैसे संभल रही करनाल की बिजली व्यवस्था?​

पुरानी तारें बदलने का काम जारी: स्थानीय निवासी सतबीर ने कहा कि "शहर में बिजली की व्यवस्था ठीक है. जब तूफान और बारिश आती है, तब कुछ समय के लिए बिजली का कट जरूर लगता है. अगर कहीं पर खराब हो जाती है, तो उसको विभाग के द्वारा जल्द ही ठीक किया जाता है. दूसरे शहरों की अपेक्षा करनाल में बिजली की व्यवस्था काफी बेहतर है. गर्मी काफी पड़ रही है. उसके बावजूद बिजली की व्यवस्था बनी हुई है."

बिजली कट से स्थानीय निवासी परेशान: दुकानदार सुमित ने कहा कि "बिजली की तारें बदलने का काम शहर में चल रहा है. जिसकी वजह से दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बिजली की तार बदलने के चलते उनके एरिया में कई घंटों का कट लगा दिया जाता है. जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है. दुकान में गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम इत्यादि रखनी पड़ती है, लेकिन बिजली के कट की वजह से उसमें दिक्कत आ रही है."

करनाल: हरियाणा में गर्मी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. करनाल में पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है. लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है. इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए जिले के हर घर, दुकान और दफ्तर में एयर कंडीशनर और कूलर चौबीसों घंटे चल रहे हैं, लेकिन, आराम की इस चाहत ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के इंफ्रास्ट्रक्चर को अग्निपरीक्षा में डाल दिया है. जिले में बिजली की मांग में 40 फीसदी का ऐतिहासिक उछाल आया है, जिससे पूरा सिस्टम हांफने लगा है.​

80 लाख से सीधे 1.21 करोड़ यूनिट पर पहुंची डिमांड: ​उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के करनाल सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नसीब सिंह के मुताबिक "इस साल चुनौती का पैमाना बहुत बड़ा है. आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पिछले साल 26 मई को जब गर्मी अपने शबाब पर थी, तब करनाल जिले को रोजाना 80 लाख यूनिट बिजली की जरूरत पड़ रही थी. ​इस साल ठीक उसी तारीख यानी 26 मई 2026 को यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 21 लाख यूनिट को पार कर गया. ​केवल एक साल के भीतर 41 लाख यूनिट रोजाना की यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर यह बताती है कि ग्राउंड लेवल पर बिजली के बुनियादी ढांचे पर कितना भारी दबाव है.​"

भीषण गर्मी में हांफ रहे ट्रांसफार्मर (ETV Bharat)

कंट्रोल रूम की हकीकत: नसीब सिंह ने कहा "गर्मी ​जब लोड बढ़ता है तो फॉल्ट आना लाजिमी है. गर्मी की वजह से कहीं तार टूट रहे हैं, तो कहीं ट्रांसफार्मर ओवरहीट होकर जवाब दे रहे हैं. बीते एक महीने के भीतर बिजली निगम के कंट्रोल रूम के फोन लगातार घनघनाते रहे और कुल 27,116 शिकायतें दर्ज की गईं. ​आमतौर पर सरकारी विभागों पर ढीली कार्रवाई के आरोप लगते हैं, लेकिन इस संकट काल में बिजली निगम का रिस्पॉन्स रेट सराहनीय रहा. तकनीकी स्टाफ ने दिन-रात एक करके 26,866 शिकायतों को तय समय के भीतर ठीक किया. यानी करीब 99% मामलों में उपभोक्ताओं को तुरंत राहत पहुंचाई गई."

करनाल में बिजली की डिमांड बढ़ी (ETV Bharat)

​करनाल को ब्लैकआउट से बचा रहे ये तीन कदम: नसीब सिंह के कहा कि "​भीषण गर्मी में पूरा शहर अंधेरे में न डूब जाए, इसके लिए निगम ने तीन बड़े रणनीतिक कदम उठाए हैं. अक्सर रात के समय लोड सबसे ज्यादा होता है और उसी समय फॉल्ट आने पर लोग परेशान होते हैं. इसे रोकने के लिए रात की शिफ्ट में सीधे एसडीओ रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. यदि किसी मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फुंक जाता है, तो नया ट्रांसफार्मर लगाने में लगने वाले 5-6 घंटों के रिप्लेसमेंट टाइम को खत्म करने के लिए निगम ने 48 मोबाइल ट्रॉलियां तैनात की हैं. ये चलती-फिरती ट्रॉलियां शहर में 1 घंटे और गांव में 2 घंटे के भीतर बिजली बैकअप दे देती हैं. आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टोर में 120 नए ट्रांसफार्मर रिजर्व स्टॉक में रखे गए हैं."

बिजली के लंबे कटो से लोग परेशान (ETV Bharat)

उपभोक्ताओं की छोटी सी समझदारी ला सकती है बड़ा बदलाव: ​बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ सप्लाई बढ़ाना इस समस्या का अंत नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अपनी आदतें बदलनी होंगी. एसई नसीब सिंह ने तीन जरूरी बातें साझा की हैं. "हम अक्सर टीवी या एसी को सिर्फ रिमोट से बंद कर देते हैं. रिमोट से बंद होने के बाद भी उपकरण बिजली सोखते रहते हैं. इसलिए हमेशा मेन स्विच से बंद करें. एसी को 16 या 18 डिग्री पर चलाने के बजाय 25°C या उससे ऊपर रखें. यह तापमान मानव शरीर के लिए भी सही है और इससे ग्रिड पर लोड भी कम पड़ता है. साथ ही बिजली बिल में भी भारी कटौती होती है.इस तरह के संकट से हमेशा के लिए बचने का एक ही रास्ता है सरकारी सोलर योजना का लाभ उठाएं. छत पर सोलर पैनल लगाएं खुद बिजली बनाएं और अपना बिल जीरो करें."

नई तारों को लगाने काम जारी (ETV Bharat)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के करनाल सर्कल (ETV Bharat)

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