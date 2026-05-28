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बिहार में आंधी-तूफान का कहर, शिवहर के इस गांव में तीन दिनों से बिजली गुल

शिवहर जिले में तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि से भारी तबाही, सैकड़ों परिवार बेघर. मकान क्षतिग्रस्त, फसलें बर्बाद, तीन दिन से बिजली गुल. पढ़ें खबर-

ELECTRICITY CRISIS IN SHEOHAR
शिवहर में बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 28, 2026 at 2:33 PM IST

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शिवहर: बिहार के शिवहर जिले में आए तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि ने भारी नुकसान पहुंचाया है. जिले के कई इलाकों खासकर ताजपुर पंचायत में सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं. कच्चे मकान धराशायी हो गए और कई घरों के छप्पर उड़ गए. मक्का, आम, लीची और सब्जी की फसलों को भी व्यापक क्षति पहुंची है.

ये इलाका सबसे अधिक प्रभावित: सुगिया कटसरी इलाके में स्थिति सबसे गंभीर है. सुगिया राजा चौक पर 11 हजार वोल्ट का बिजली तार टूटकर गिर गया, जिसके कारण पूरे इलाके में पिछले तीन दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है. भीषण गर्मी में ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं.

आंधी-तूफान और ओलावृष्टि से लोग परेशान (ETV Bharat)

बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप: ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. राजेश कुमार और सुनील यादव ने बताया कि चारों तरफ बिजली के तार गिरे पड़े हैं, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या न सुलझी तो विभाग का घेराव किया जाएगा.

"ओलावृष्टि और तूफान से गांव में भारी तबाही हुई है, लेकिन अब तक बिजली विभाग का कोई कर्मी हालात देखने नहीं पहुंचा. बिजली नहीं रहने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है."-राजेश कुमार, स्थानीय

घर गिरने से महिला का हाथ टूटा: पीड़ित महिला रूबी देवी ने बताया कि आंधी में उनका घर गिर गया और बिजली का पोल भी धराशायी हो गया. हादसे में उनका हाथ टूट गया, लेकिन अब तक कोई अधिकारी हालचाल पूछने तक नहीं आया। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

"आंधी में घर पर बिजली का पोल धराशायी हो गया और हादसे में हाथ टूट गया. अब तक कोई अधिकारी हालचाल लेने तक नहीं आया है."- रूबी देवी, पीड़ित महिला

प्रशासन को दी गई सूचना: पंचायत प्रमुख प्रतिनिधि छोटे शाह ने बताया कि प्रशासन और संबंधित विभागीय अधिकारियों को पूरी स्थिति की जानकारी दे दी गई है. फिलहाल ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए जनरेटर के जरिए अस्थायी बिजली व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है.

ELECTRICITY CRISIS IN SHEOHAR
गांव में तीन दिनों से बिजली गुल (ETV Bharat)

"प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दे दी गई है. ग्रामीणों के लिए जनरेटर के माध्यम से अस्थायी बिजली व्यवस्था कराने का प्रयास किया जा रहा है."-छोटे शाह, पंचायत प्रमुख प्रतिनिधि

बिजली विभाग का जवाब: बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता छविन्द्र प्रसाद ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया है. कर्मियों की कमी के बावजूद मिस्त्री पोल खड़ा करने और बिजली बहाल करने का काम तेजी से चल रहा है.

"मामले की जानकारी विभाग को मिल चुकी है. कर्मियों की कमी के बावजूद मिस्त्री पोल खड़ा करने और बिजली बहाल करने के काम में जुटे हुए हैं."-छविन्द्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, बिजली विभाग

राहत कार्य शुरू, नुकसान का जायजा जारी: तूफान और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति तथा मकानों के नुकसान का जायजा लिया जा रहा है. प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया है, जबकि ग्रामीण बिजली बहाली का इंतजार कर रहे हैं.

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