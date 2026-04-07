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मेरठ में बिजली संविदाकर्मियों की हड़ताल; कर्मचारी नेता बोले- "603 कर्मचारी वापस आ जाएं हम काम पर चले जाएंगे"

मेरठ में संविदाकर्मियों की हड़ताल ( Photo credit: ETV Bharat )

​मेरठ : शहर में संविदा कर्मचारियों और विभाग के बीच टकराव अब चरम पर पहुंच गया है. संविदा निविदा कर्मचारी सेवा समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी छंटनी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है. आलम यह है कि अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद कर्मचारियों की मांग है कि 603 कर्मचारी वापस आ जाएं हम काम पर चले जाएंगे. विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ​मोहम्मद काशिफ ने बताया कि "हमारा यह धरना 1 तारीख से लगातार जारी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है. हमारी मांग पूरी तरह जायज है. विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ​मोहम्मद काशिफ ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि विभाग में पहले 603 संविदा कर्मचारी कार्यरत थे, जिन्हें घटाकर अब 435 कर दिया गया है. करीब 168 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के बाहर निकाल दिया गया है. जब 603 कर्मचारी थे, तब भी काम का दबाव बहुत ज्यादा था. अब संख्या कम होने से बिजली विभाग की व्यवस्था चरमरा जाएगी और उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.