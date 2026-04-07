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मेरठ में बिजली संविदाकर्मियों की हड़ताल; कर्मचारी नेता बोले- "603 कर्मचारी वापस आ जाएं हम काम पर चले जाएंगे"

मुख्य अभियंता मुनीश चोपड़ा ने कहा कि ​कंपनी चार दिन बीतने के बाद भी नए कर्मचारी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है.

मेरठ में संविदाकर्मियों की हड़ताल
मेरठ में संविदाकर्मियों की हड़ताल (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 6:06 PM IST

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​मेरठ : शहर में संविदा कर्मचारियों और विभाग के बीच टकराव अब चरम पर पहुंच गया है. संविदा निविदा कर्मचारी सेवा समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी छंटनी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है. आलम यह है कि अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद कर्मचारियों की मांग है कि 603 कर्मचारी वापस आ जाएं हम काम पर चले जाएंगे.

विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ​मोहम्मद काशिफ ने बताया कि "हमारा यह धरना 1 तारीख से लगातार जारी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है. हमारी मांग पूरी तरह जायज है.

विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ​मोहम्मद काशिफ ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि विभाग में पहले 603 संविदा कर्मचारी कार्यरत थे, जिन्हें घटाकर अब 435 कर दिया गया है. करीब 168 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के बाहर निकाल दिया गया है. जब 603 कर्मचारी थे, तब भी काम का दबाव बहुत ज्यादा था. अब संख्या कम होने से बिजली विभाग की व्यवस्था चरमरा जाएगी और उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

उन्होंने बताया कि सरकार एक तरफ नौकरी देने की बात करती है, लेकिन बिजली विभाग सरकार की छवि खराब करने में जुटा है. हमने इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन वहां से सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिल रहे हैं. कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा रहा है.

उन्होंने बताया कि आज हमने मेरठ जिले के सभी शहरी और ग्रामीण संविदा कर्मियों को एकजुट किया है. अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं और निकाले गए कर्मचारियों को वापस काम पर नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन पूरे पश्चिमांचल के जिलों में फैलाया जाएगा और सभी कर्मचारी एक साथ धरने पर बैठेंगे.



मुख्य अभियंता मुनीश चोपड़ा ने कहा कि ​संविदा कर्मचारियों की आपूर्ति का जिम्मा संभालने वाली कंपनी चार दिन बीतने के बाद भी नए कर्मचारी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है. बिजली अफसरों ने कंपनी को शाम तक का अल्टीमेटम दिया है, यदि टेंडर लेने वाली कंपनी कर्मचारी उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो उसे काली सूची (Blacklist) में डालने और एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश लखनऊ मुख्यालय भेजी जाएगी.

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