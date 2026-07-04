बिहार में बिजली खपत ने बनाया नया रिकॉर्ड, 9155 मेगावाट पीक डिमांड का सफल प्रबंधन
बिहार में निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. इसी कड़ी में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. पढ़ें खबर
Published : July 4, 2026 at 8:27 PM IST
पटना : बिहार ने बिजली खपत के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. राज्य में 3 जुलाई 2026 की रात 10:58 बजे अब तक की सर्वाधिक 9155 मेगावाट पीक बिजली मांग दर्ज की गई, जिसका सफलतापूर्वक प्रबंधन किया गया. रिकॉर्ड मांग के बावजूद पूरे राज्य में उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति जारी रही. ऊर्जा विभाग ने इसे ट्रांसमिशन और वितरण अवसंरचना को मजबूत करने का परिणाम बताया है.
बिहार में बिजली खपत में वृद्धि : ऊर्जा विभाग के अनुसार, राज्य में घरेलू, औद्योगिक, शहरी और कृषि क्षेत्रों में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. नए उद्योगों की स्थापना, शहरों का विस्तार, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी और सिंचाई के लिए बिजली आधारित संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने खपत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. ग्रामीण इलाकों में भी बिजली सुविधाओं के विस्तार और जीवन स्तर में सुधार के कारण घरेलू उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.
Every Peak Tells a Story.— Bihar State Power Holding Company Limited (@BiharEnergy) July 4, 2026
A story of development.
A story of trust.
A story of uninterrupted power.
On 3 July 2026 at 10:58 PM, Bihar successfully met a peak power demand of 9,155 MW.
Together, we are powering a brighter and stronger Bihar.@MinOfPower@KumarBulo @IPRDBihar… pic.twitter.com/PbpgHknW2F
''एक दशक पहले बिहार की अधिकतम बिजली मांग करीब 1800 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9100 मेगावाट से अधिक हो चुकी है. पहले जहां साल में एक बार उच्चतम मांग दर्ज होती थी, वहीं अब यह रिकॉर्ड कई बार टूट रहा है. इसके बावजूद बिजली व्यवस्था बिना किसी बड़े व्यवधान के लगातार मांग का सफल प्रबंधन कर रही है.''- ऊर्जा विभाग, बिहार
निर्बाध बिजली उपलब्धता : विभाग का कहना है कि राज्य में ट्रांसमिशन लाइन, ग्रिड उपकेंद्र, पावर ट्रांसफॉर्मर और वितरण नेटवर्क की क्षमता में लगातार वृद्धि की गई है. आधुनिक रियल-टाइम मॉनिटरिंग, प्रभावी लोड मैनेजमेंट और तकनीकी निगरानी के जरिए उच्चतम मांग के समय भी ग्रिड की स्थिरता बनाए रखी जा रही है. यही वजह है कि बढ़ती खपत के बावजूद उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध हो रही है.
शिकायतों का त्वरित समाधान : ऊर्जा विभाग और विद्युत कंपनियों की ओर से पूरे सिस्टम की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है. संभावित तकनीकी चुनौतियों का पूर्व आकलन कर आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित की जाती हैं. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1912 हेल्पलाइन और राज्य भर में संचालित फ्यूज कॉल सेंटर भी लगातार सक्रिय हैं, जहां शिकायतों का त्वरित पंजीकरण और समयबद्ध समाधान किया जा रहा है.
''राज्य में बढ़ती बिजली मांग बिहार के तेजी से हो रहे चहुंमुखी विकास का परिचायक है. बिहार बिजली के क्षेत्र में पूरे देश को नई दिशा दिखा रहा है और सरकार निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग और विद्युत कंपनियों के सभी कर्मियों को बधाई दी.''- शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, ऊर्जा मंत्री, बिहार
ऊर्जा विभाग के सचिव सह बीएसपीएचसीएल के सीएमडी अजय यादव ने कहा कि बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का लगातार विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है. आधुनिक तकनीकों पर आधारित ग्रिड प्रबंधन, क्षमता वृद्धि और रियल-टाइम मॉनिटरिंग की बदौलत बिहार लगातार रिकॉर्ड पीक डिमांड का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रहा है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को भी और अधिक सशक्त बनाया गया है.
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