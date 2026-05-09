बागपत में करीब तीन लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत; पोस्टपेड प्रणाली में जारी होगा बिल, SMS और व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे
अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र यादव ने बताया कि एमडी के आदेशों का पालन शुरू कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 10:20 PM IST
बागपत : जिले के करीब पौने तीन लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को वापस पोस्टपेड मोड में बदलने का बड़ा फैसला लिया है. प्रबंध निदेशक नितीश कुमार के इस आदेश के बाद अब बागपत के 2.85 लाख उपभोक्ताओं को पहले की तरह बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल चुकाने की सुविधा मिलेगी.
अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र यादव ने बताया कि एमडी के आदेशों का पालन शुरू कर दिया गया है. जिले के 15 हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को भी अब पोस्टपेड श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को बार-बार रिचार्ज करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी.
जून से लागू होगी पुरानी व्यवस्था : नई व्यवस्था के तहत मई महीने में खर्च की गई बिजली का बिल जून में पोस्टपेड प्रणाली से जारी किया जाएगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट पोस्टपेड उपभोक्ताओं को हर महीने की 10 तारीख तक बिल उपलब्ध करा दिया जाएगा. जिन मीटरों की ऑटोमेटिक रीडिंग तकनीकी कारणों से नहीं मिल पाएगी, वहां विभाग मैनुअल रीडिंग के आधार पर बिल तैयार करेगा.
डिजिटल माध्यम से मिलेगा बिल : उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली बिल अब सीधे एसएमएस और व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे. विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना सही मोबाइल नंबर अपडेट करा लें ताकि बिलिंग में कोई बाधा न आए. इसके लिए विशेष व्हाट्सएप चैटबोट नंबर भी जारी किया गया है. किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है.
बकायेदारों को किस्तों में भुगतान की सौगात : पावर कारपोरेशन ने बकाया बिलों के बोझ से दबे उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है. घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 30 अप्रैल तक के बकाये का भुगतान 10 आसान किस्तों में कर सकेंगे. अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को तीन किस्तों 40%, 30%, और 30% में भुगतान की सुविधा दी गई है.
15 मई से लगेंगे विशेष समाधान कैंप : स्मार्ट मीटर और बिलिंग से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए विभाग 15 मई से 30 जून तक विशेष अभियान चलाएगा. इस दौरान अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही उपभोक्ताओं की दिक्कतों का समाधान होगा.
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