UP के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को झटका; फ्यूल सरचार्ज वसूलने की तैयारी में UPPCL

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) उपभोक्ताओं से बिजली बिल के साथ ही अब तक का सबसे अधिक फ्यूल सरचार्ज वसूल करेगा. UPPCL के इस फैसले के बाद फरवरी महीने में उपभोक्ताओं का बिजली बिल ज्यादा आएगा. UPPCL के 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज वसूले जाने के निर्णय पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि UPPCL का दावा है कि नवंबर 2025 में बिजली खरीद की वास्तविक दर 5.79 रुपए प्रति यूनिट रही, जबकि विद्युत नियामक आयोग की तरफ से स्वीकृत टैरिफ में यह दर 4.94 रुपए प्रति यूनिट है. इसी अंतर के आधार पर ईंधन अधिभार शुल्क लगाकर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली का आदेश जारी किया गया है.

उपभोक्ता परिषद का कहना है कि नवंबर जैसे सामान्य मांग वाले महीने में इतनी महंगी बिजली खरीद पूरी तरह से संदेहास्पद है. यह बिजली खरीद के आंकड़ों में गंभीर गड़बड़ी की ओर इशारा करता है. या फिर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के साथ बड़ा आर्थिक छल किया जा रहा है.