UP के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को झटका; फ्यूल सरचार्ज वसूलने की तैयारी में UPPCL

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली खरीद की जांच कराने की मांग की है.

UP के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका.
UP के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 7:53 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) उपभोक्ताओं से बिजली बिल के साथ ही अब तक का सबसे अधिक फ्यूल सरचार्ज वसूल करेगा. UPPCL के इस फैसले के बाद फरवरी महीने में उपभोक्ताओं का बिजली बिल ज्यादा आएगा. UPPCL के 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज वसूले जाने के निर्णय पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि UPPCL का दावा है कि नवंबर 2025 में बिजली खरीद की वास्तविक दर 5.79 रुपए प्रति यूनिट रही, जबकि विद्युत नियामक आयोग की तरफ से स्वीकृत टैरिफ में यह दर 4.94 रुपए प्रति यूनिट है. इसी अंतर के आधार पर ईंधन अधिभार शुल्क लगाकर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली का आदेश जारी किया गया है.

उपभोक्ता परिषद का कहना है कि नवंबर जैसे सामान्य मांग वाले महीने में इतनी महंगी बिजली खरीद पूरी तरह से संदेहास्पद है. यह बिजली खरीद के आंकड़ों में गंभीर गड़बड़ी की ओर इशारा करता है. या फिर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के साथ बड़ा आर्थिक छल किया जा रहा है.

उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से की मांग

  • नवंबर 2025 में की गई बिजली खरीद की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए.
  • ईंधन अधिभार शुल्क के नाम पर की जा रही 10% वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए.
  • जांच पूरी होने तक उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त वसूली न की जाए.
  • किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए.

महंगी बिजली खरीद पर सवाल: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि मई 2025 में जब प्रदेश में भीषण गर्मी, बिजली संकट और रिकॉर्ड मांग थी, उस समय भी UPPCL ने बिजली 4.76 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी थी. ऐसे में नवंबर 2025 जैसे सामान्य महीने में 5.79 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली की खरीद कैसे हुई? यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है.

