बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका, बिजली दरों में बढ़ोतरी इस महीने से लागू
छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका इस महीने लगेगा. राज्य में बिजली की बढ़ी हुई दरें लागू हो चुकी हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 17, 2026 at 7:28 AM IST
कोरबा: अब इसी महीने से आम जनता को बढ़े हुए बिजली बिल मिलने शुरू हो जाएंगे. सामान्य तौर पर अलग-अलग उपभोक्ताओं को उनके बिलिंग सर्कल के आधार पर बिजली बिल प्रदाय किया जाता है. सामान्य तौर पर महीने के 10 तारीख के बाद से बिजली बिल जनरेट होना शुरू हो जाता है. इसके बाद अब नई दर वाला बिजली बिल उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हो चुका है.
इस महीने से लोगों को मिलेंगे नई दरों वाले बिजली बिल
सीएसपीडीसीएल कोरबा के कार्यपालन अभियंता राजकुमार सोनकर ने बताया कि नई दरो को स्वीकृति मिलने के बाद अगस्त महीने में लोगों को बिजली बिल मिलेंगे. इस बिल की राशि में जो इजाफा हुआ है, उसकी गणना कर लोगों को बिल दिया जा रहा है.
कोरबा में स्मार्ट मीटर
कार्यपालन अभियंता ने ये भी बताया कि कोरबा में लगभग 60 फीसदी स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा हो चुका है. प्रयास है कि जल्द ही प्रीपेड के आधार पर बिजली बिल की व्यवस्था को जल्द लागू किया जाए, इससे लोगों को सुविधा होगी. विभाग को भी काम करने मेंf आसानी होगी.
सीधे 6% दाम बढ़े
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में औसतन 6.23% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. मंजूरी मिलने का बाद 1 जुलाई से नईं दरों को लागू किया गया है. जिससे घरेलू और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को आर्थिक झटका लगेगा. बिजली बिल में बढ़ोतरी तय है.
स्लैबवार इतनी महंगी हुई बिजली
बिजली की दरों में स्लैबवार बढ़ोतरी की गई है. घरेलू श्रेणी (Domestic Category) के अंतर्गत विभिन्न खपत स्लैब के आधार पर बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि होगी.
इस तरह होगी बिजली बिल की गणना
-0 से 100 यूनिट: इस स्लैब के लिए अब उपभोक्ताओं को ₹4.40 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा.
101 से 200 यूनिट: इस स्लैब के तहत दरों में ₹4.50 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी लागू की गई है.
इसके अलावा अन्य उच्च खपत स्लैब में भी आनुपातिक रूप से दरें बढ़ाई गई हैं. जिससे कुल मासिक बिल में इजाफा तय है.
लोगों को याद आई 400 मिनट तक फ्री बिजली
बिजली दर वृद्धि के बाद आम मध्यमवर्गीय परिवारों और घरेलू उपभोक्ताओं में खासी नाराजगी है. जबकि अधिकारियों का तर्क है कि लंबे समय से बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए इस वर्ष इसे बढ़ाया गया है. महंगाई के इस दौर में लोग पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान लागू की गई 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को लोग याद कर रहे हैं. इन बढ़ी हुई दरों का सीधा असर आम आदमी के मासिक घरेलू बजट पर पड़ेगा.