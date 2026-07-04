"25% गरीब विद्युत उपभोक्ता सब्सिडी से हुए बाहर...", विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की
उन्होंने कहा कि लगभग 46.79 लाख उपभोक्ताओं का भार बढ़ाया गया है, उनमें लगभग 50 प्रतिशत स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 10:43 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिना पूर्व सूचना यूपी के लगभग 46.79 लाख (लगभग 47 लाख) विद्युत उपभोक्ताओं का स्वीकृत विद्युत भार (लोड) बढ़ा दिया. विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि पावर कॉरपोरेशन के इस कदम से उत्तर प्रदेश के करीब 25% गरीब उपभोक्ता सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी के दायरे से बाहर हो गए. इसको लेकर विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है.
बिना पूर्व सूचना 47 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार बढ़ाना उसमें 25% गरीब विद्युत उपभोक्ता" जिन्हें सरकार देती थी सब्सिडी अब वह सब्सिडी से हुए बाहर जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण, गरीब उपभोक्ताओं की सब्सिडी छीनी जा रही है : सरकार से हस्तक्षेप की मांग।<="" p>— avadhesh kumar verma (@uprvup) July 4, 2026
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का आरोप है कि यह कार्रवाई विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश की भावना के विपरीत है. टैरिफ आदेश में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी उपभोक्ता का लोड निर्धारित अवधि तक अधिक पाया जाता है तो उसे नियमानुसार पूर्व सूचना देकर स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर लगातार तीन माह तक अधिक भार का उपयोग हुआ तो उसकी जानकारी समय रहते उपभोक्ता को दी जानी चाहिए थी, बिना पूर्व सूचना सीधे स्वीकृत भार बढ़ाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है.
उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिन लगभग 46.79 लाख उपभोक्ताओं का भार बढ़ाया गया है, उनमें लगभग 50 प्रतिशत स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हैं. लगभग 25 प्रतिशत ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें सरकार की सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाइफलाइन विद्युत उपभोक्ता के नाते रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध होती है. ऐसे लाखों गरीब उपभोक्ताओं का भार एक किलोवाट से दो किलोवाट किए जाने के कारण उन्हें मिलने वाली सब्सिडी का लाभ स्वतः समाप्त हो रहा है.
भारत सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं से मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी नहीं वसूल होगी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी भी वसूला आब सबका भiर भी बढ़ा रहे हैं यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा— avadhesh kumar verma (@uprvup) July 4, 2026
परिषद अध्यक्ष के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र का गरीब घरेलू उपभोक्ता जो पहले एक किलोवाट पर 50 रुपये फिक्स्ड चार्ज और निर्धारित खपत पर लगभग 300 रुपये का भुगतान करता था, अब दो किलोवाट होने पर उसे 180 रुपये फिक्स्ड चार्ज के साथ अधिक ऊर्जा शुल्क देना पड़ेगा. इससे ऐसे उपभोक्ताओं पर औसतन लगभग 165 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार शहरी गरीब घरेलू उपभोक्ताओं पर भी भारी वित्तीय भार पड़ेगा. जो उपभोक्ता पहले एक किलोवाट श्रेणी में कम फिक्स्ड चार्ज और रियायती दरों का लाभ प्राप्त कर रहे थे उनका भार दो किलोवाट होने पर फिक्स्ड चार्ज और ऊर्जा शुल्क दोनों में वृद्धि होगी, जिससे उन पर लगभग 435 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
परिषद अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए बिना पूर्व सूचना बढ़ाए गए सभी स्वीकृत भारों की समीक्षा कराई जाए. गरीब और पात्र उपभोक्ताओं की सब्सिडी यथावत बहाल की जाए. जिन उपभोक्ताओं का भार बढ़ाया गया है उन्हें अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाए. भविष्य में टैरिफ आदेश व नियामकीय प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए जिससे किसी भी उपभोक्ता के साथ अन्याय न हो.
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