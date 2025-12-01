ETV Bharat / state

स्मार्ट प्रीपेड मीटर में धांधली का खुलासा: वास्तविक लागत 2630 से 2825 रुपये, उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे 6016 रुपये

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की खरीद में हुई बड़ी वित्तीय अनियमितता का खुलासा किया है. परिषद का दावा है कि टेंडर पाने वाली कंपनी इन टैली स्मार्ट जो पूरे पश्चिमांचल व मध्यांचल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम कर रही है उसने जो स्मार्ट मीटरों की खरीद की है उसकी वास्तविक लागत सिर्फ 2,630 से 2,825 रुपये है.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर दोगुनी वसूली: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड सभी उपभोक्ताओं के नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करके उनसे इसी आरडीएसएस में खरीदे जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत बिना नियामक आयोग के अनुमोदन के रुपया 6016 रुपये वसूल रहा है जो अपने आप में बड़ा वित्तीय गोलमाल है.

विद्युत उपभोक्ता परिषद ने की शिकायत: उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि जहां एक तरफ एप्पलटोन के सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटर के सैंपल केंद्रीय जांच परीक्षण शाला सीपीआरआई में फेल भी हो चुका है. उपभोक्ता परिषद ने कहा जब टेंडर हुआ था उस समय सिंगल फेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दर इन टैली स्मार्ट को जो अवार्ड हुई थी वह लगभग 8,415 रुपये थी. उसमें आईटी वर्क लगभग 1300 रुपये से अधिक नहीं होगा.

27,342 करोड़ में टेंडर में टेंडर दिया गया: इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में टेंडर की कितनी उच्च दर थी. पूरे प्रदेश में परियोजना की कॉस्ट 18,885 करोड़ रुपय थी, जो केंद्र सरकार ने अनुमोदित की थी उसके विपरीत 27,342 करोड़ में टेंडर अवार्ड किया गया. उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए स्मार्ट मीटर परियोजना पर 18,885 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, लेकिन यूपी में निजी कंपनियों को 27,342 करोड़ रुपये के टेंडर दे दिए गए.