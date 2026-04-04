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22 लाख का बिल हुआ बकाया तो काट दी बिजली, वॉटर सप्लाई ठप होने से मचा हाहाकार

देवराजनगर में पानी के लिए तरसे रहे लोग ( ETV Bharat )

मैहर: मैहर के रामनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत देवराजनगर में बिजली कंपनी की कार्रवाई के बाद गंभीर जल संकट खड़ा हो गया है. पंचायत पर करीब 22 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने के चलते नल-जल योजना का कनेक्शन काट दिया गया. जिससे पिछले पांच दिन से पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति ठप है. जिस वजह से यहां की करीब 6000 की आबादी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है. नल-जल योजना ठप, ग्रामीण बेहाल मैहर के देवराजनगर में जल आपूर्ति पूरी तरह नल-जल योजना पर निर्भर है. बिजली कनेक्शन कटते ही गांव में पानी का संकट गहरा गया है. लोग अब निजी साधनों और दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं. कई परिवारों को रोजाना कई किलोमीटर दूर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है. देवराजनगर में बिजली का कनेक्शन कटा (ETV Bharat) सिस्टम बदलाव बना समस्या की जड़ जानकारी के अनुसार, पहले इस योजना का संचालन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के पास था. लेकिन करीब एक साल पहले इसे जल निगम को सौंप दिया गया. इसके बावजूद पुराने बोरवेल सिस्टम से ही पानी सप्लाई जारी रही और विधिवत हैंडओवर नहीं हो सका. जिस वजह से पंचायत पांच बोरवेल के जरिए जल आपूर्ति कर रही थी, जिससे बिजली खपत बढ़ती गई और बकाया बिल 22 लाख रुपये तक पहुंच गया. जिसके बाद बिजली की तरफ से कार्रवाई की गई.