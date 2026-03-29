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बिजली बिल जमा नहीं करने पर कट गया नगर पंचायत का कनेक्शन, जनरेटर के सहारे चल रहा काम

बिजली बिल जमा नहीं करने पर कट गया नगर पंचायत का कनेक्शन ( PHOTO- ETV Bharat )