लखनऊ: स्मार्ट मीटर से कटा बिजली कनेक्शन 2 घंटे में जुड़ेगा, स्मार्ट मीटर हर समस्या का हल: रिया केजरीवाल
स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल आने पर, मध्यांचल एमडी रिया केजरीवाल ने कहा, 69 हजार मीटर में नहीं आया कोई डिफरेंस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 4:51 PM IST
लखनऊ: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने मंगलवार को लखनऊ स्थित एमवीवीनल ऑफिस में प्रेस कांफ्रेंस की. जिसमें स्मार्ट मीटर और वर्टिकल व्यवस्था में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी.
बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अगर बिजली कनेक्शन कट जाता है, तो बिल जमा करने के दो घंटे के अंदर, हर हाल में कनेक्शन दोबारा से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है. बिल निगेटिव में जाने पर तीन दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है. स्मार्ट मीटर पर रीडिंग को लेकर आ रही समस्याओं पर एमडी रिया केजरीवाल ने कहा कि विभाग की तरफ से मध्यांचल ने 69 हजार चेक मीटर लगाया गया है, लेकिन एक भी मीटर में कोई डिफरेंस नहीं आया है.
रिया केजरीवाल के मुताबिक, विभाग की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेजी से लगवाए जा रहे हैं. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मीटर में कई फीचर्स हैं. समय के साथ सभी चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है. किसी भी उपभोक्ता को अब लाइन मैन नहीं खोजना पड़ेगा.
यूपीपीसीएल का स्मार्ट ऐप डाउनलोड कर लें, ये काफी होगा. इस ऐप पर पूरी जानकारी मिलेगी. लोगों को नए नियम के बारे में जागरूक करने के लिए हम लोगों ने लाखों मैसेज करवाए हैं. हर दिन 100 लोगों की टीम फोन कर रही है. हेल्पलाइन नंबर 1912 और बिजली विभाग के व्हाट्सअप चैटबोट से शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इससे समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाता है.
मध्यांचल की प्रबंध रिया केजरीवाल ने माना कि ईएसएल के स्मार्ट मीटर में बिजली कनेक्शन कटने के बाद कुछ समस्या आ रही है. बिजली कनेक्शन कटने के बाद जुड़ने में कुछ टेक्निकल दिक्कत होती है. एमडी रिया ने बताया कि इस बार ट्रिपिंग में काफी कमी आई है. मेटेनेंस में लाइन और ट्रांसफार्मर पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. लखनऊ में प्राथमिकता पर बिजली आपूर्ति से संबंधित काम कराया गया है. पिछले तीन चार साल में बिजली आपूर्ति सबसे बेहतर हुई है.
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