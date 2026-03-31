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लखनऊ: स्मार्ट मीटर से कटा बिजली कनेक्शन 2 घंटे में जुड़ेगा, स्मार्ट मीटर हर समस्या का हल: रिया केजरीवाल

स्मार्ट प्रीपेड मीटर हर समस्या का हल ( Photo Credit: ETV Bharat )