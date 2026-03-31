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बिजली कंपनी ने नगर परिषद से मांगा बकाया बिल, तो दफ्तर पर फिंकवा दिया तीन ट्रॉली कचरा

बिजली कंपनी के गेट पर डाल दिया कचरा ( ETV Bharat )