बिजली कंपनी ने नगर परिषद से मांगा बकाया बिल, तो दफ्तर पर फिंकवा दिया तीन ट्रॉली कचरा
सागर नगर परिषद और बिजली कंपनी के बीच का विवाद. खबर फैलते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने घटना की जांच का दिया आश्वासन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 8:06 PM IST
सागर: बिजली बिल को लेकर सरकार के दो विभाग आमने-सामने आ गए हैं. इस बात की जानकारी होने पर तहसीलदार ने घटना की जांच करने की बात कही है. दरअसल जिले की शाहगंज नगर परिषद का 9 लाख रुपये से ज्यादा बिजली का बिल बकाया था. बकाया बिल को लेकर बिजली कंपनी ने नगर परिषद को नोटिस दिया था. करीब 5 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा गया और अवैध रूप से पानी की मोटर चलाई जा रही थी. इसी बात को लेकर जब बिजली कंपनी ने नगर परिषद को नोटिस दिया और स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया.
इस बात से नाराज नगर परिषद ने मंगलवार सुबह बिजली कंपनी के दफ्तर के सामने तीन ट्रॉली कचरा उड़ेल दिया. कचरा डालने की खबर फैलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जांच करने का आश्वासन दिया.
बिजली कंपनी के दफ्तर के गेट पर कचरा
आज मंगलवार सुबह बिजली कंपनी के दफ्तर के गेट पर नगर परिषद की ट्राली पहुंची और दो बार में तीन ट्राली कचरा दफ्तर के गेट पर उड़ेल दिया. इस बात की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार जीसी राय भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिजली कंपनी के दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों से घटना की जानकारी ली.
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कर्मचारी जितेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 9 बजे नगर परिषद की कचरा वाली ट्राली आई थी. हम लोग समझे कि कचरा लेने आई है. लेकिन ट्राली के जाने के बाद देखा, तो दफ्तर के गेट पर कचरा पटक दिया गया था. इसके बाद एक और ट्राली आई और फिर कचरा डालकर चली गई.
बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर रवि सोलंकी ने बताया, फरवरी में नगर परिषद को पत्र जारी किया गया था. जिसमें नगर परिषद की अवैध मोटरें चलाए जाने का उल्लेख था. लेकिन नगरपरिषद सीएमओ विनय मिश्रा ने कोई लिखित जवाब नहीं दिया. नगर परिषद का 9 लाख 61 हजार का बिल बकाया था. पांच माह से बिल जमा नहीं किया गया. आरोप है कि सीएमओ ने व्यक्तिगत द्वेष के कारण ये कचरा फिंकवाया है.
तहसीलदार ने लिया जायजा
बिजली दफ्तर के गेट पर कचरा डालने की सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार जीसी राय पहुंचे और उन्होंने घटना की सूचना शाहगंढ़ एसडीएम को दी. साथ ही उन्होंने नगर परिषद के सीएमओ को फोन लगाकर तत्काल कचरा हटवाने के लिए कहा. घटना को लेकर उन्होंने बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर को अपना आवेदन देने कहा.
तहसीलदार जीसी राय का कहना है कि यह गलत कृत्य किया गया है. यह रास्ता मंदिर के लिए जाता है, लोगों को भी आने-जाने में परेशानी हो रही है. घटना की सूचना एसडीम महोदय को दी गई है. यहां पर नगर परिषद के अध्यक्ष की प्रतिनिधि और पार्षद भी मौजूद हैं. जूनियर इंजीनियर को कहा गया है कि वह लिखित में घटना के बारे में आवेदन दें, जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.