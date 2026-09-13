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आपके बिजली बिल पर इतने सेस और टैक्स लगाती है सरकार, इनसे तीन सालों में सुक्खू सरकार के खजाने में आए करोड़ों रुपये

सरकार ने बिजली बिलों में विभिन्न शुल्कों और उपकरों से 3 वर्षों में वसूले ₹2151.46 करोड़. विधानसभा में सरकार ने दी जानकारी.

3 वर्षों में वसूले ₹2151.46 करोड़
3 वर्षों में वसूले ₹2151.46 करोड़ (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:18 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर विभिन्न करों और उपकरों के जरिए वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बिजली बिलों के माध्यम से कुल 2151.46 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल की है. यह पूरी राशि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं पर लगाए गए अलग-अलग प्रकार के चार्ज और टैक्स के रूप में प्राप्त की गई है.

सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस वसूली में सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रहा है, जिससे कुल 1815.77 करोड़ रुपये की आय हुई. वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में 478.82 करोड़ रुपये जुटाए गए थे, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 601.53 करोड़ और वर्ष 2025-26 में 545.10 करोड़ रुपये हो गए. वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से जुलाई महीने तक ही 190.32 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के तौर पर वसूले जा चुके हैं.

इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न योजनाओं और उपकरों के नाम पर भी उपभोक्ताओं से भारी भरकम राशि एकत्रित की है. आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में मिल्क सेस के जरिए 146.79 करोड़ रुपये और एनवायरमेंट सेस से 163.44 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है. वर्ष 2024-25 में जहां मिल्क सेस केवल 14.02 करोड़ रुपये था, वहीं 2025-26 में यह उछलकर 98.34 करोड़ रुपये पहुंच गया. अप्रैल 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक 34.43 करोड़ वसूले जा चुके हैं. इसी तरह एनवायरमेंट सेस भी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 104.35 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

बिजली बिलों पर म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के रूप में 14 करोड़ रुपये वसूले गए हैं. 2023-24 में म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के रूप में 4.07 करोड़, 2024-25 में 4.17 करोड़, 2025-26 में 4.26 करोड़,2026-27 में 1.51 करोड़ रुपये वसूले गए. स्वच्छता सेस से कुल 4.42 करोड़ रुपये तीन सालों में सरकार के खजाने में जमा हो चुके हैं. इसमें 2025-2026 में 3.34 करोड़, अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक तक 1.08 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं. बैंकिंग व फाइनेंस सेस से 2.18 करोड़ रुपये और कमर्शियल सेस से 4.86 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. वर्ष 2023-24 में इन सभी शुल्कों से सरकार को 482.89 करोड़ रुपये था. वहीं 2025-26 तक यह आंकड़ा सालाना 756.06 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक सरकार 269.33 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

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