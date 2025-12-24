ETV Bharat / state

बिजली बिल ओटीएस योजना; लापरवाही बरतने वाले दो अधिशासी अभियंता निलंबित, 5 को बैड एंट्री

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन ने बिजली बिल बकाया वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस स्कीम) लागू है. ओटीएस स्कीम का पहला चरण 31 दिसंबर को खत्मा हो रहा है. योजना में अबतक 16 लाख उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है. चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने मंगलवार को विद्युत वितरण निगमों के कार्याें की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को बिजली बिल राहत योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान कार्य में ढिलाई बरतने वाले दो अधिशासी अभियंताओं को निलंबित कर दिया. साथ ही 5 को बैड एंट्री दी है.

उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने बैठक में कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराएं. जिला प्रशासन से संपर्क कर सभी विभागों का सहयोग लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचें. मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पैम्फलेट, न्यूज पेपर, वाट्सएप मैसेज, कॉलर ट्यून, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का उपयोग करके व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें. योजना में पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी छूट (25 प्रतिशत) दी जारी रही है. ऐसे में बिजली बकाया और चोरी के मामलों का निपटारा कराएं.







चेयरमैन ने खराब परफारमेंस के लिए अधिशासी अभियंता 2 मिर्जापुर और अधिशासी अभियंता 1 प्रयागराज को निलम्बित करने केे निर्देश दिए हैं. बिजली चोरी के मामलों में कम पंजीकरण में फिसड्डी रहे मिर्जापुर भदोई, गोपीगंज, मेधावल, मुरादाबाद, मनिहारिन, शामली, शाहजहांपुर, फैजाबाद, कानपुर, महोबा, ललितपुर और कानपुर सहित कई अधिशासी अभियंताओं को एडवर्स एंट्री दी है. डिस्कॉम के एवरेज से नीचे रजिस्ट्रेशन वाले अधिशासी अभियंताओं को चेतावनी जारी की है.