नवंबर में बिजली बिल में आएगा सुरक्षा निधि का अतिरिक्त बोझ, रिफंड और ब्याज जैसे भी हैं प्रावधान, उदाहरण से जानिए पूरा गणित
नियामक आयोग के नियमों के तहत हर साल एक बार वसूली जाती है राशि, जानिए क्या है सुरक्षा निधि, संवाददाता राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 8:40 PM IST
कोरबा: बिजली उपभोक्ताओं को इस बार अतिरिक्त बिजली बिल देना पड़ सकता है. दरअसल विभाग की ओर से साल में एक बार बिजली बिल के साथ सुरक्षा निधि की राशि वसूली जाती है. हालांकि इसके पीछे कई तरह के समीकरण हैं, जिसमें राशि रिफंड होने या उसका ब्याज जुड़ने जैसे कई प्रावधान होते हैं. साथ ही यह राशि औसत बिल के आधार पर निकाली जाती है. ऐसे में आइये जानते हैं क्या है सुरक्षा निधि और उदाहरण से समझिए कितना बिल अतिरिक्त आ सकता है.
औसत खपत की दोगुनी राशि है
सुरक्षा निधि को सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में बिजली बिल में शामिल किया जाता है और नवंबर में इसकी वसूली होती है. जिसे विभाग अपने पास जमा रखता है. आम लोग इसे अनावश्यक और जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार बताते हैं. जबकि बिजली विभाग का तर्क है कि विद्युत नियामक आयोग के निर्देश और नियमों के तहत इस राशि को साल में एक बार लिया जाता है और यह पूरी तरह से नियमों के अधीन है.
यह उपभोक्ता की जमानत राशि
बिजली विभाग द्वारा एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट या अतिरिक्त सुरक्षा निधि बिजली खपत का कोई शुल्क नहीं है. यह वो राशि है, जो किसी उपभोक्ता से ली जाने वाली जमानत राशि होती है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियामक आयोग के नियमों के तहत इसे उपभोक्ता से वसूलकर अपने पास रखा जाता है.
नियमों के तहत बिजली इस्तेमाल करने और बिल बनाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और फिर इसकी भुगतान की प्रक्रिया में औसतन 45 से 60 दिन का समय लग जाता है. यदि कोई उपभोक्ता बिल का भुगतान निर्धारित तिथि में ना करे, तो उस बकाया राशि के लिए यह जमानत राशि सुरक्षा कवच के तौर पर विभाग अपने पास रखता है.
वापस मिलने और ब्याज का भी नियम
अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि कंपनी के पास कोई डूबी हुई रकम भी नहीं है. बिजली विभाग के अनुसार इस पर उपभोक्ताओं को ब्याज भी मिलता है, जो ब्याज मिलता है वह बिजली बिल में समायोजित हो जाता है. कई बार बिजली बिल में इतने पॉइंट्स होते हैं कि उसे समझना मुश्किल हो सकता है. लेकिन बिजली विभाग का दावा है कि यदि सुरक्षा निधि का ब्याज बनता है तो वह उपभोक्ताओं के बिल में हर हाल में एडजस्ट किया जाता है. कोई उपभोक्ता जब कनेक्शन बंद करवाता है, तब यह राशि उपभोक्ताओं को वापस भी कर दी जाती है.
आसान शब्दों में समझिए क्या है सुरक्षा निधि
सुरक्षा निधि की गणना के लिए आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि यदि पिछला औसत मासिक बिल ₹100 था. जिसके अनुसार विभाग के पास सुरक्षा निधि के पहले से ही ₹200(60 दिन/2 माह की राशि) जमा है. अब बिजली की बढ़ी हुई खपत से नया औसत ₹120 हो गया. अब नई सुरक्षा निधि की राशि ₹240 हो गयी. ₹200 पहले से ही जमा है. नए और पुराने औसत का अंतर ₹40 है. इसलिए अंतर की राशि 40 रुपए ही ली जाएगी. इसे सुरक्षा निधि के तौर पर वर्तमान में लिया जाएगा. यही प्रक्रिया हर साल चलती है. साथ ही किसी घरेलू उपभोक्ता के बिल में 20% की उछाल या कमी आने पर ही बिल में निधि को जोड़ा या घटाया जा सकता है. तभी यह नियम लागू होगा.
नियमों को तहत ले जाती है राशि
सीएसपीडीसीएल कोरबा के अधीक्षण अभियंता राजकुमार सोनकर का कहना है कि नियामक आयोग के नियमों के तहत अतिरिक्त सुरक्षा निधि अक्टूबर महीने के बिल में उपभोक्ताओं से ली जाती है. यह साल भर के औसत खपत के 60 दिनों के बिल के बराबर की रकम होती है. औसत खपत यदि बढ़ता है, तो पिछली जमा राशि और बढ़े हुए खपत के अंतर के राशि को वसूला जाता है.