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नवंबर में बिजली बिल में आएगा सुरक्षा निधि का अतिरिक्त बोझ, रिफंड और ब्याज जैसे भी हैं प्रावधान, उदाहरण से जानिए पूरा गणित

नवंबर में बिजली बिल में आएगा सुरक्षा निधि का अतिरिक्त बोझ ( Etv Bharat )

कोरबा: बिजली उपभोक्ताओं को इस बार अतिरिक्त बिजली बिल देना पड़ सकता है. दरअसल विभाग की ओर से साल में एक बार बिजली बिल के साथ सुरक्षा निधि की राशि वसूली जाती है. हालांकि इसके पीछे कई तरह के समीकरण हैं, जिसमें राशि रिफंड होने या उसका ब्याज जुड़ने जैसे कई प्रावधान होते हैं. साथ ही यह राशि औसत बिल के आधार पर निकाली जाती है. ऐसे में आइये जानते हैं क्या है सुरक्षा निधि और उदाहरण से समझिए कितना बिल अतिरिक्त आ सकता है.

नियामक आयोग के नियमों के तहत हर साल एक बार वसूली जाती है राशि (ETV BHARAT CHHATTISGARH) औसत खपत की दोगुनी राशि है सुरक्षा निधि को सामान्य तौर पर प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में बिजली बिल में शामिल किया जाता है और नवंबर में इसकी वसूली होती है. जिसे विभाग अपने पास जमा रखता है. आम लोग इसे अनावश्यक और जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार बताते हैं. जबकि बिजली विभाग का तर्क है कि विद्युत नियामक आयोग के निर्देश और नियमों के तहत इस राशि को साल में एक बार लिया जाता है और यह पूरी तरह से नियमों के अधीन है.