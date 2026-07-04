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बिजली उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट! नोटिस के बाद भी बिल नहीं भरा तो तुरंत कटेगा कनेक्शन

समय पर बिजली बिल नहीं चुकाया तो कटेगा कनेक्शन ( FILE@ETVBHARAT )

चंबा: बिजली का बिल समय पर जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली बोर्ड ने सख्त रुख अपना लिया है. चंबा सब-डिवीजन 2 के अंतर्गत लंबे समय से बकाया बिल नहीं चुकाने वाले 339 उपभोक्ताओं को डिफाल्टर घोषित करते हुए अंतिम नोटिस जारी किया गया है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 15 दिन के भीतर बकाया राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे. बढ़ते बकाया के कारण बोर्ड की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है, जिसके चलते यह कार्रवाई शुरू की गई है.

बकाया बढ़ने पर बोर्ड ने कसी सख्ती

बिजली बोर्ड के अनुसार संबंधित सब डिवीजन में उपभोक्ताओं पर कुल 23 लाख 80 हजार 322 रुपये का बकाया है. लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण यह राशि लगातार बढ़ती गई. अब बोर्ड ने डिफाल्टरों की सूची तैयार कर सभी को नोटिस जारी किए हैं, ताकि निर्धारित समय के भीतर बकाया वसूला जा सके.

15 दिन में जमा करें बिल वरना कट जाएगी लाइट

बोर्ड ने खज्जियार, चनेड़, सरोल, साहो और मरेड़ी सेक्शन के कुल 339 उपभोक्ताओं को डिफाल्टर घोषित किया है. इन सभी उपभोक्ताओं को 15 दिन का समय दिया गया है. यदि इस अवधि में बिजली बिल जमा नहीं किया गया तो बिना किसी अतिरिक्त चेतावनी के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

एसडीओ ने दी स्पष्ट चेतावनी