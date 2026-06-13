दिल्ली में महंगी हुई बिजली, 500 यूनिट से अधिक पर देने होंगे ज्यादा पैसे, CTI ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी
दिल्ली इलेक्ट्रिटीज रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में भारी बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है.
Published : June 13, 2026 at 12:01 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं, खासकर व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने बिजली वितरण कंपनियों को पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है. 10 जून से लागू हुई नई दरों का असर जुलाई के बिजली बिलों में दिखाई देगा.
दिल्ली में कमर्शियल बिजली महंगी
इस फैसले के बाद दिल्ली में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली की लागत पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत तक अधिक हो गई है. व्यापारिक संगठनों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण उद्योगों और वेयरहाउस का पलायन दिल्ली से बाहर होने का खतरा बढ़ गया है.
दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में सप्लाई करने वाली कंपनियों को बढ़ोतरी की मंजूरी दी है. BRPL (वेस्ट, सेंट्रल और दक्षिणी दिल्ली) को बिजली बिलों पर 17.94% की बढ़ोतरी, BYPL (ट्रांस यमुना क्षेत्र) को बिजली बिलों पर 17.43% की बढ़ोतरी और टाटा पावर TPDDL (उत्तरी व बाहरी दिल्ली) को बिजली बिलों पर 16% पावर परचेजिंग एडजस्टमेंट चार्ज बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई हैं.
DERC ने दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को अप्रैल 2026 के लिए मासिक PPAC शुल्क (16-18%) लगाने की मंज़ूरी दे दी है, जिससे 500 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बिजली की दरें 1-3.30% बढ़ जाएंगी। सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों (200-500 यूनिट) पर इसका कोई… pic.twitter.com/VWR1TpID8M— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 13, 2026
दिल्ली के आम घरेलू उपभोक्ताओं पर इस आदेश का असर
इस आदेश के मुताबिक FPPAS (Fuel & Power Purchase Adjustment Surcharge) बढ़ा है. दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी अभी भी जारी है. दिल्ली में अभी भी 0-200 यूनिट तक खपत पर पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को पूरा बिल सब्सिडी के जरिए माफ किया जाता है. 201-400 यूनिट तक खपत पर 50% तक सब्सिडी मिलती है. 400 यूनिट से अधिक खपत पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती.
FPPAS बढ़ने से किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा?
0-200 यूनिट वाले उपभोक्ता
यदि पूरा बिल सरकार की सब्सिडी से कवर हो रहा है, तो अधिकांश मामलों में उन्हें सीधा अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सब्सिडी कुल बिल को समायोजित कर देती है. हालांकि अंतिम प्रभाव बिलिंग संरचना और सब्सिडी एडजस्टमेंट पर निर्भर करेगा.
201-400 यूनिट वाले उपभोक्ता
इन पर सीमित असर पड़ सकता है. FPPAS बढ़ने से सकल (Gross) बिल बढ़ेगा, लेकिन उस पर सब्सिडी भी लागू होगी. इसलिए वास्तविक अतिरिक्त बोझ FPPAS की पूरी दर के बराबर नहीं होगा.
400 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ता
सबसे ज्यादा असर इसी वर्ग पर पड़ेगा क्योंकि इन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलती है. FPPAS में 16% से 18% तक की वृद्धि का सीधा असर इनके बिल पर दिखाई देगा.
|DERC के आदेश में 17.94%, 17.43% और 16% FPPAS की बात की गई है, लेकिन ये पूरे बिल पर नहीं बल्कि बिजली खरीद लागत से जुड़े हिस्से पर लागू होता है. बिल में फिक्स्ड चार्ज, टैक्स, ड्यूटी, मीटर चार्ज आदि भी शामिल होते हैं. इसलिए अंतिम बिल में वृद्धि 16-18% के बराबर नहीं होगी.
CTI ने जताया विरोध, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखा पत्र
दिल्ली के व्यापारियों व उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने बिजली दरों की इस बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जताई है. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा है. बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं को तो बिजली दरों में सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन कमर्शियल व इंडस्ट्रियल सेक्टर को किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती है. अब PPAC चार्ज बढ़ने से व्यापारियों व फैक्ट्री मालिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे अंततः वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे और आम जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी.
The CTI Chamber of Trade and Industry has written a letter to Chief Minister Rekha Gupta regarding the increase in electricity tariffs in Delhi. The letter states that the hike in PPAC charges will raise power bills for commercial and industrial consumers, making electricity in… pic.twitter.com/IsQpelAq8s— Press Trust of India (@PTI_News) June 13, 2026
CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली में कमर्शियल व इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की दरें पहले से ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत ज्यादा हैं. अब इस बढ़ोतरी के बाद ये अंतर और अधिक बढ़ गया है.
दिल्ली व पड़ोसी राज्यों में बिजली की दरें
दिल्ली: 3 kVA+ के लिए Rs 8.50/kVAh की दर और Rs 250/kVA प्रति माह फिक्स्ड चार्ज है, जिससे औसतन बिल 47,500 रुपये/माह बैठता है.
हरियाणा: यहां 11 kV पर दर 6.95 रुपये/kVAh (सामान्य 6.50-7.50 रुपये/यूनिट) व 290 रुपये/kVA फिक्स्ड चार्ज है. इसका कुल खर्च 38,000 रुपये/माह आता है. यानी दिल्ली, हरियाणा से 20-25% महंगी है.
उत्तर प्रदेश: यहां 5kW+ पर 10.00 रुपये/यूनिट और 11kV पर Rs 8.12 रुपये/kVAh की दर है. हालांकि UP का फिक्स्ड चार्ज (430 रुपये/kVA) ज्यादा है, लेकिन कुल बिल (44,000 रुपये/माह) के लिहाज से दिल्ली उत्तर प्रदेश से भी 5-8% महंगी है.
इंडस्ट्रियल रेट (बड़ी फैक्ट्रियों के लिए)
दिल्ली: यहां बड़ी फैक्ट्रियों के लिए दर 7.75 रुपये/kVAh और फिक्स्ड चार्ज 250 रुपये/kVA है, जिससे औसतन मासिक बिल 18 लाख रुपये आता है.
हरियाणा: यहां दर 6.95 रुपये/kVAh है और MSME उद्योगों को 2 रुपये/यूनिट की विशेष सब्सिडी भी मिलती है. यहां का मासिक बिल 16.8 लाख रुपये आता है. दिल्ली, हरियाणा से 7-10% महंगी है.
उत्तर प्रदेश: यूपी में पिछले 6 सालों से टैरिफ नहीं बढ़ा है. यहां अनुमानित दर 6.50-7.30 रुपये/यूनिट है, जिससे मासिक खर्च 17-18 लाख रुपये आता है.
हरियाणा में सस्ती, दिल्ली में महंगी बिजली: फैक्ट्रियों के पलायन का डर
बृजेश गोयल ने बिजली दरों की रैंकिंग के बारे में बताया कि वर्तमान में हरियाणा सबसे सस्ता फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली सबसे महंगा राज्य बन चुका है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों (हरियाणा और उत्तर प्रदेश) में न सिर्फ बिजली सस्ती है, बल्कि वहां न्यूनतम मजदूरी (लेबर कॉस्ट) भी दिल्ली की तुलना में काफी कम है. बिजली व लेबर दोनों सस्ते होने के कारण वहां उत्पादन लागत बहुत कम आती है. यही कारण है कि दिल्ली के उद्यमी अब यहां से अपने वेयरहाउस व फैक्ट्रियां हटाकर हरियाणा के KMP (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश के इलाकों में शिफ्ट करने को मजबूर हो रहे हैं. CTI ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि दिल्ली के व्यापार को बचाने के लिए इस बढ़ोतरी पर तुरंत संज्ञान लिया जाए.
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