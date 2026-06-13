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दिल्ली में महंगी हुई बिजली, 500 यूनिट से अधिक पर देने होंगे ज्यादा पैसे, CTI ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी

दिल्ली में उद्योगों पर बिजली की मार ( Etv Bharat )