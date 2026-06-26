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लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड में अधिशासी अभियंता के सस्पेंशन पर बिजली संगठनों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड में अधिशाषी अभियंता के निलंबन को लेकर प्रदर्शन. ( ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड की जांच में पावर कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता पर की गई निलंबन की कार्रवाई पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इस दुखद घटना के लिए वास्तविक जिम्मेदारियों की निष्पक्ष जांच किए बिना अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) को निलंबित करना पूरी तरह अन्यायपूर्ण, तथ्यहीन और बलि का बकरा बनाने की कार्रवाई है. संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से मांग की है कि संबंधित अभियंता का सस्पेंशन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए. संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे का कहना है कि यह तथ्य प्रमुखता से सामने आया है कि संबंधित भवन में विद्युत सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं थे और भवन का आवश्यक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट भी नहीं कराया गया था. एसआईटी जांच के दौरान विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारी यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके कि भवन का विद्युत सुरक्षा ऑडिट कब किया गया था या घटना से पूर्व भवन की विद्युत सुरक्षा की जांच कब की गई थी? यह स्थिति स्पष्ट रूप से विद्युत सुरक्षा निदेशालय और अन्य संबंधित एजेंसियों की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है. संघर्ष समिति ने कहा कि अगर किसी भवन में विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया, विद्युत सुरक्षा ऑडिट नहीं हुआ. अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं अपर्याप्त थीं और संबंधित विभागों ने समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया तो इन गंभीर कमियों की जिम्मेदारी निर्धारित किए बिना सिर्फ विद्युत वितरण निगम के एक अभियंता को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता.