लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड में अधिशासी अभियंता के सस्पेंशन पर बिजली संगठनों ने किया प्रदर्शन
संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से मांग की है कि संबंधित अभियंता का सस्पेंशन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 1:45 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड की जांच में पावर कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता पर की गई निलंबन की कार्रवाई पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.
समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इस दुखद घटना के लिए वास्तविक जिम्मेदारियों की निष्पक्ष जांच किए बिना अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) को निलंबित करना पूरी तरह अन्यायपूर्ण, तथ्यहीन और बलि का बकरा बनाने की कार्रवाई है.
संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से मांग की है कि संबंधित अभियंता का सस्पेंशन तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए.
संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे का कहना है कि यह तथ्य प्रमुखता से सामने आया है कि संबंधित भवन में विद्युत सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं थे और भवन का आवश्यक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट भी नहीं कराया गया था.
एसआईटी जांच के दौरान विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारी यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके कि भवन का विद्युत सुरक्षा ऑडिट कब किया गया था या घटना से पूर्व भवन की विद्युत सुरक्षा की जांच कब की गई थी? यह स्थिति स्पष्ट रूप से विद्युत सुरक्षा निदेशालय और अन्य संबंधित एजेंसियों की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है.
संघर्ष समिति ने कहा कि अगर किसी भवन में विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया, विद्युत सुरक्षा ऑडिट नहीं हुआ. अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं अपर्याप्त थीं और संबंधित विभागों ने समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया तो इन गंभीर कमियों की जिम्मेदारी निर्धारित किए बिना सिर्फ विद्युत वितरण निगम के एक अभियंता को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता.
संघर्ष समिति ने कहा कि निलंबन आदेश में स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार उपयोग किए जाने का आरोप लगाया गया है, जबकि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसर का विद्युत भार वर्ष 2016 में विधिवत रूप से 20 किलोवाट तक बढ़ाया जा चुका था.
अप्रैल, मई और जून में भार वृद्धि की स्थिति की जानकारी मासिक बिलिंग और मास्टर डाटा के माध्यम से बाद में प्राप्त होती है. नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अगले माह उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही की जा सकती है. ऐसी स्थिति में जुलाई से पूर्व बढ़े हुए भार के आधार पर किसी अधिकारी को दोषी ठहराना नियम सम्मत नहीं है.
समिति के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि विद्युत वितरण निगम की जिम्मेदारी उपभोक्ता को विधिवत कनेक्शन उपलब्ध कराना और निर्धारित मानकों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है. भवन के अंदर की वायरिंग, विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता, विद्युत सुरक्षा प्रमाणन, अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन और समय-समय पर सुरक्षा परीक्षण की जिम्मेदारी भवन स्वामी और संबंधित नियामक व सुरक्षा एजेंसियों की होती है.
इन दायित्वों की उपेक्षा कर एक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई करना वास्तविक तथ्यों से ध्यान हटाने का प्रयास है. किसी भी दुर्घटना की निष्पक्ष और तकनीकी जांच पूरी होने से पूर्व दंडात्मक कार्रवाई करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है. इससे न सिर्फ कर्मचारियों और अभियंताओं का मनोबल प्रभावित होता है बल्कि वास्तविक कारणों और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान भी बाधित होती है.
संघर्ष समिति ने मांग की है कि अलीगंज अग्निकांड की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और तकनीकी जांच कराई जाए, जिसमें विद्युत सुरक्षा निदेशालय, अग्निशमन विभाग, भवन स्वामी, स्थानीय प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों की भूमिका की भी समग्र जांच हो. अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) का निलंबन तत्काल वापस लिया जाए और बिना जांच किसी भी अभियंता को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए.