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सोनीपत में बिजली-पानी के संकट से हाहाकार, पीड़ित बोले शासन-प्रशासन के दावे हवा-हवाई

सोनीपतः भीषण गर्मी के बीच सोनीपत में बिजली और पानी की गंभीर किल्लत ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. शासन और प्रशासन द्वारा किए गए बड़े-बड़े दावों के बावजूद, शहर में पानी और बिजली की कमी से लोग त्रस्त हैं. अब सोनीपत नगर निगम की जनता जवाब मांग रही है कि बिजली और पानी के बिना लोग कैसे जिएं.

प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी पार्षद, बोले 'हमारा कोई सुनने वाला नहीं है': तस्वीरें सोनीपत की है जहां अपनी समस्याओं को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जाम लगा रहे हैं, जिससे आने-जाने वाले वाहन चालकों के साथ तू-तू, मैं-मैं और झड़पें हो रही हैं. बिजली-पानी की समस्या को लेकर सोनीपत-गोहाना मुख्य मार्ग पर भी जाम लगाया गया. लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. उनका कहना है कि अब जाम लगाकर ही वे अपनी समस्याओं का समाधान करवाएंगे. निगम वासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता, सड़क जाम रहेगी. इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी पार्षद भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि "उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और पिछले पांच दिनों से बिजली और पानी नहीं है."