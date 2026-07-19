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सोनीपत में बिजली-पानी के संकट से हाहाकार, पीड़ित बोले शासन-प्रशासन के दावे हवा-हवाई

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के गृह राज्य हरियाणा में आम लोग इन दिनों बिजली संकट से जूझ रहे हैं.

ELECTRICITY WATER CRISIS IN SONIPAT
सोनीपत में बिजली-पानी संकट के खिलाफ लोगों में आक्रोश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 19, 2026 at 2:30 PM IST

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सोनीपतः भीषण गर्मी के बीच सोनीपत में बिजली और पानी की गंभीर किल्लत ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. शासन और प्रशासन द्वारा किए गए बड़े-बड़े दावों के बावजूद, शहर में पानी और बिजली की कमी से लोग त्रस्त हैं. अब सोनीपत नगर निगम की जनता जवाब मांग रही है कि बिजली और पानी के बिना लोग कैसे जिएं.

प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी पार्षद, बोले 'हमारा कोई सुनने वाला नहीं है': तस्वीरें सोनीपत की है जहां अपनी समस्याओं को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जाम लगा रहे हैं, जिससे आने-जाने वाले वाहन चालकों के साथ तू-तू, मैं-मैं और झड़पें हो रही हैं. बिजली-पानी की समस्या को लेकर सोनीपत-गोहाना मुख्य मार्ग पर भी जाम लगाया गया. लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. उनका कहना है कि अब जाम लगाकर ही वे अपनी समस्याओं का समाधान करवाएंगे. निगम वासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता, सड़क जाम रहेगी. इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी पार्षद भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि "उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और पिछले पांच दिनों से बिजली और पानी नहीं है."

सोनीपत में बिजली-पानी के संकट से हाहाकार (ETV Bharat)

अधिकारी नहीं उठा रहे हैं फोनः बिजली और पानी की कीमत को लेकर सोनीपत शहर के अलग-अलग स्थान पर सुबह से लेकर शाम तक जाम लगा रहा. वहीं सभी जगह पर लोगों की एक ही मांग थी कि अधिकारियों द्वारा दावे किए जाते हैं कि किसी भी तरह की पानी और बिजली की किल्लत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो अधिकारी फोन तक नहीं उठाते बार-बार शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं किया जाता. बिजली की तार जलकर नीचे गिर जाते हैं. वहीं शहर वासियों ने स्थाई समाधान की मांग उठाई है और कहा है कि अगर जल्द ही स्थाई समाधान नहीं किया गया तो रोड पूरी तरह जाम कर दिए जाएंगे.

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