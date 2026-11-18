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बिजली निगम के कर्मचारी 2 लाख की रिश्वत लेते काबू, पोल्ट्री फार्म का बिजली कनेक्शन जारी करने की एवज में मांगी रिश्वत

Bribe case in Jind ( ETV Bharat )

जींद: एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को पोल्ट्री फार्म का बिजली कनेक्शन जारी करने के नाम पर दो लाख रिश्वत लेते बिजली निगम के एएफएम (Assistant Foreman) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने एएफएम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बिजली निगम के एएफएम रिश्वत लेते गिरफ्तार: गांव नेपेवाला निपासी पवन ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि उसे अपने पोल्ट्री फार्म के लिए बिजली का कनेक्शन लेना था. कनेक्शन जारी करने की एवज में बिजली निगम का एएफएम सतीश तीन लाख 60 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी. एक लाख 18 हजार उसे पहले दे दिए गए थे. अब सतीश दो लाख और मांग रहा था. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने टीम का गठन किया.