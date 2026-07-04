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बिजली का स्विच दबाते ही गई जान, पल भर में हंसता खेलता परिवार हुआ तबाह

खैरागढ़ में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. महज चंद सेकेंड में एक होनहार छात्र की मौत हो गई.

Accident in Khairagarh
खैरागढ़ में हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 4, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
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खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले खैरागढ़ में बिजली का स्विच दबाते ही एक छात्र की मौत हो गई. शुक्रवार शाम को खपरीतेली गांव में यह हादसा हुआ. इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला 16 वर्षीय आशीष साहू घर में बिजली के तार को व्यवस्थित कर रहा था. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पल बाद एक मामूली सी चूक उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी.

स्विच ऑन करते ही लगा करंट

शुक्रवार शाम 5 बजे आशीष बिजली के तार को ठीक कर रहा था. बिजली का तार ठीक करने के बाद जैसे ही आशीष बिजली का स्विच ऑन करने पहुंचा, वह अचानक तेज करंट की चपेट में आ गया. करंट का झटका इतना जोरदार था कि वह गंभीर रूप से झुलसकर वहीं गिर पड़ा. घर में मौजूद परिजनों ने चीख-पुकार सुनते ही उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

खैरागढ में नाबालिग छात्र की मौत (ETV BHARAT)

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. मामले की जांच की जा रही है- नितेश कुमार गौतम, एएसपी, खैरागढ़

परिवार पर टूटा दुख का पहाड़

आशीष की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. होनहार छात्र की असमय मौत की खबर फैलते ही पूरे खपरीतेली गांव में मातम छा गया. अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया. गांव में हर किसी की जुबान पर यही चर्चा रही कि कुछ ही क्षण पहले तक हंसता-खेलता बेटा अब हमेशा के लिए सबको छोड़ गया.

बिजली के काम में बरतें सावधानी

यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि बिजली से जुड़ा कोई भी कार्य करते समय थोड़ी सी भी असावधानी जानलेवा साबित हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार बिजली की मरम्मत या तारों में किसी भी तरह का काम करने से पहले बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद करना जरूरी है. ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षा उपाय अपनाने से खतरा कम हो जाता है.

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