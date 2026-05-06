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कोटपूतली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, 19 से 21 साल के 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में हत्या के आरोपी ( ETV Bharat Kotputli Behror )

कोटपूतली–बहरोड़: जिले के बानसूर क्षेत्र में 24 घंटे पहले हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वारदात के बाद आरोपी अलग–अलग जगह छिपे हुए थे. सीढ़ियों के पास मिला था शव: कोटपूतली बहरोड़ पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि 4 मई की सुबह सूचना मिली कि बानसूर अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है. जिस पर पुलिस जाप्ता मौके पर गया. मृतक की पहचान फलौदी के केरला गांव के रहने वाले रामसिंह के रूप में हुई. वह बानसूर के सरकारी अस्पताल के निर्माणाधीन भवन में एसी डक्टिंग का काम करता था. 3 मई की रात वह अपने साथियों के साथ काम खत्म कर कमरे में सो गया था. अगली सुबह 4 मई को करीब 6 बजे, उसका साथी विजेंद्र सिंह जब छत से नीचे आया, तो रामसिंह को सीढ़ियों के पास खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया. पढ़ें: परिजन बोले–सीढ़ियों से गिरने से हुई महिला की मौत, पोस्टमार्टम और साक्ष्य ने खोली पोल, पति गिरफ्तार