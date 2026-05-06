कोटपूतली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, 19 से 21 साल के 5 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार मौके पर सामान बिखरा पड़ा था और कीमती सामान गायब था.
Published : May 6, 2026 at 1:36 PM IST
कोटपूतली–बहरोड़: जिले के बानसूर क्षेत्र में 24 घंटे पहले हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वारदात के बाद आरोपी अलग–अलग जगह छिपे हुए थे.
सीढ़ियों के पास मिला था शव: कोटपूतली बहरोड़ पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि 4 मई की सुबह सूचना मिली कि बानसूर अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है. जिस पर पुलिस जाप्ता मौके पर गया. मृतक की पहचान फलौदी के केरला गांव के रहने वाले रामसिंह के रूप में हुई. वह बानसूर के सरकारी अस्पताल के निर्माणाधीन भवन में एसी डक्टिंग का काम करता था. 3 मई की रात वह अपने साथियों के साथ काम खत्म कर कमरे में सो गया था. अगली सुबह 4 मई को करीब 6 बजे, उसका साथी विजेंद्र सिंह जब छत से नीचे आया, तो रामसिंह को सीढ़ियों के पास खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया.
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5 आरोपी गिरफ्तार: मौके पर स्थित बिजली सामान के स्टोर का गेट टूटा हुआ था. अंदर का सामान बिखरा पड़ा था और कीमती सामान गायब था. मामले की जांच में थाना बानसूर, जिला स्पेशल टीम, एजीटीएफ और साइबर सेल कोटपूतली को लगाया गया. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी विश्लेषण से संदिग्धों की पहचान की गई. गुरुग्राम, दिल्ली, निजामुद्दीन, सराय काले खां सहित कई स्थानों पर दबिश दी गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कम समय में ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
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आरोपी अलग–अलग राज्यों के वारदात के बाद हो गए थे फरार: एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि वारदात के बाद पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं. सभी की उम्र 19 से 21 साल के बीच है. ये वारदात के बाद अलग-अलग स्थानों पर छिपे हुए थे. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने चोरी के इरादे से स्टोर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान रामसिंह के सामने आ जाने पर उसकी चाकूओं से हमला कर हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए चार चाकू बरामद कर लिए हैं.