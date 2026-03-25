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बिहार में बिजली विभाग की लापरवाही से मैकेनिक की मौत, पोल पर काम के दौरान चालू कर दी सप्लाई

नवादा: बिहार के नवादा में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गयी. मिस्त्री बिजली पोल पर काम कर रहा था, इसी दौरान करंट सप्लाई हो गया, जिस कारण वह गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. घटना के बाद परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

बिजली पोल पर काम करने के दौरान हादसा: घटना जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र के बढौना गांव की है. मृतक की पहचान मंगूरा गांव निवासी श्याम सुंदर प्रसाद के पुत्र सहदेव कुमार के रूप में की गई है. घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि सहदेव मंगलवार को ठेरा फीडर से शटडाउन लेकर बिजली पोल पर काम करने के लिए चढ़ा था, इसी दौरान अचानक पावर हाउस से बिजली सप्लाई कर दी गयी.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत: घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को हुई, आनन-फानन में उसे पकरीबरावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मिस्त्री को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक अपने पीछे पत्नी गुड़िया देवी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है.

अधिकारियों पर हत्या का आरोप: बेटे की मौत की खबर मिलते ही माता-पिता भी अस्पताल पहुंचे. मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या है. उनका कहना है कि जब शटडाउन लिया गया था तो फिर सप्लाई कैसे चालू हुई. पिता ने कनीय अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता और लाइनमैन पर हत्या का आरोप लगाया है.