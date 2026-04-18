बिजली मिस्त्री निकला रंगा सियार : 80 करोड़ की ठगी और 13 FIR
कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को अरेस्ट किया, जिन्होंने 80 करोड़ की ठगी कर पूरी राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 5:08 PM IST
कानपुर: सोचकर देखिए, क्या कोई बिजली मिस्त्री व आटो पार्ट्स का काम करने वाला साइबर ठगी भी कर सकता है? शायद आपको खुद से जवाब मिलेगा नहीं, पर कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को अरेस्ट किया, जिन्होंने पिछले तीन माह में 80 करोड़ रुपये की ठगी कर पूरी राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर ली. वहीं इन आरोपियों का एक और आरोपी ने साथ दिया, तो उसे दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया.
शनिवार को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी के इस पूरे मामले का खुलासा खुद पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने किया.
उन्होंने बताया शहर के नौबस्ता थाना में जनवरी के दौरान अमित राठौर ने खुद के साथ हुई 12.82 लाख रुपये की ठगी का एक मुकदमा दर्ज कराया था. जब क्राइम ब्रांच व थाना पुलिस टीम ने इस मामले की पड़ताल की तो देखा, जो आरोपी हैं उनके नंबर्स व अन्य शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज थीं.
पुलिस ने अपनी जांच व साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों- करण कसेरा व गुलशन को गिरफ्तार किया.
इन दोनों ही शातिर आरोपियों ने ठगी की रकम कई खातों में ट्रांसफर करने के बाद एक करेंट एकाउंट में जमा कर रखी थीं. पुलिस टीम ने करीब 13 करोड़ रुपये की रकम को फ्रीज करा दिया. इसके बाद आरोपियों से पूछताछ हुई तो सामने आया दिल्ली निवासी अजय, जो कि मोची का काम करता था. वह भी इनके गैंग में शामिल था. इस गैंग का जब पूरा इतिहास खंगाला गया, तो 13 मुकदमों की लिस्ट सामने आई.
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा, इस मामले में कई बैंक कर्मियों के नाम भी पता लगे हैं. सभी से पूछताछ होगी और संलिप्तता मिलने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. श्रद्धा शक्ति के नाम से बनाया था वाट्सएप ग्रुप, कई गुना रकम करने का लालच दिया था.
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया, आरोपियों ने श्रद्धा शक्ति के नाम से वाट्सएप ग्रुप बनाया था. उसमें वह निवेश के नाम पर मोटी रकम लोगों से ऐंठते थे. उन्हें रकम दो से पांच गुना तक हो जाने का लालच भी दिया जाता था.
इस तरह से आरोपियों ने करोड़ों रुपये की ठगी कर ली. पुलिस आयुक्त ने कहा आरोपियों के स्मार्टफोन से कई वाट्सएप समूह सहित अन्य जानकारियां मिली हैं. सभी की हम जांच करा रहे हैं. इस मामले में जो-जो दोषी होगा, उसे जेल जाना होगा.
लिटिल मोंगा व कालरा नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी बना था. पुलिस को आरोपियों से जानकारी मिली है, कि इस पूरे काले कारोबार में लिटिल मोंगा व कालरा नाम के दो लोग भी शामिल थे. इनके नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी बना था. पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है. सीपी ने कहा, जिनके खिलाफ साक्ष्य होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा.