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बिजली मिस्त्री निकला रंगा सियार : 80 करोड़ की ठगी और 13 FIR

बिजली मिस्त्री और ऑटो पार्ट्स का काम करने वाले निकले बड़े साइबर ठग. ( मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस )

कानपुर: सोचकर देखिए, क्या कोई बिजली मिस्त्री व आटो पार्ट्स का काम करने वाला साइबर ठगी भी कर सकता है? शायद आपको खुद से जवाब मिलेगा नहीं, पर कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को अरेस्ट किया, जिन्होंने पिछले तीन माह में 80 करोड़ रुपये की ठगी कर पूरी राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर ली. वहीं इन आरोपियों का एक और आरोपी ने साथ दिया, तो उसे दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया.

शनिवार को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी के इस पूरे मामले का खुलासा खुद पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने किया.

उन्होंने बताया शहर के नौबस्ता थाना में जनवरी के दौरान अमित राठौर ने खुद के साथ हुई 12.82 लाख रुपये की ठगी का एक मुकदमा दर्ज कराया था. जब क्राइम ब्रांच व थाना पुलिस टीम ने इस मामले की पड़ताल की तो देखा, जो आरोपी हैं उनके नंबर्स व अन्य शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज थीं.

पुलिस ने अपनी जांच व साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों- करण कसेरा व गुलशन को गिरफ्तार किया.

इन दोनों ही शातिर आरोपियों ने ठगी की रकम कई खातों में ट्रांसफर करने के बाद एक करेंट एकाउंट में जमा कर रखी थीं. पुलिस टीम ने करीब 13 करोड़ रुपये की रकम को फ्रीज करा दिया. इसके बाद आरोपियों से पूछताछ हुई तो सामने आया दिल्ली निवासी अजय, जो कि मोची का काम करता था. वह भी इनके गैंग में शामिल था. इस गैंग का जब पूरा इतिहास खंगाला गया, तो 13 मुकदमों की लिस्ट सामने आई.