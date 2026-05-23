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बिहार के इस जिले में 15 दिनों में बिक गए 455 इलेक्ट्रिक वाहन, PM की अपील और सब्सिडी का असर

गयाजी: पीएम मोदी की अपील और बिहार सरकार की सब्सिडी योजना की घोषणा के बाद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ गयी है. गया में 15 दिनों में 455 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है. शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों में उछाल देखने को मिल रहा है.

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी: बांके बाजार में स्थित आयरा सेल्स के मालिक मो. इकराम खान कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील की है, तब से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ी है. यहां हर दिन 5-6 स्कूटी बिक रही है, जबकि यह ग्रामीण क्षेत्र है. इसके पीछे बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी योजना भी है.

"वाहनों की अचानक बिक्री बढ़ने का कारण बिहार सरकार के द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि भी है, जिसका लाभ लेने के लिए लोग तेजी से इसे खरीदारी शुरू कर रहे हैं. शोरूम में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी है." - मो. इकराम खान, आयरा सेल्स के मालिक

बिहार सरकार दे रही है भारी सब्सिडी: दरअसल तेल ईंधन की किल्लत के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ गई है. बिहार सरकार इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है. सामान्य वर्ग के लोग अगर फोर-व्हीलर वाहन खरीदते हैं तो उन्हें 1.25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जबकि अगर एससी-एसटी को 1.50 लाख रुपए दिए जाते हैं. दूसरी ओर, टू-व्हीलर की खरीदारी पर सामान्य वर्ग को 7500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जबकि एससी-एसटी वर्ग के लोगों को 10000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है.

जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार (ETV Bharat)

437 लोगों ने टू व्हीलर खरीदी: डीटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, गयाजी में 410 से अधिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियों पर सब्सिडी दी गई. जिला में टू-व्हीलर की खरीदारी करने वालों में 437 लोगों को 10000 और 7500 के अनुसार प्रोत्साहन राशि भेजी जा चुकी है, जबकि फोर-व्हीलर की खरीदारी करने वाले कुल 18 व्यक्ति इस सब्सिडी का लाभ ले चुके हैं. अभी कुछ और खरीदारों को राशि भेजने की प्रक्रिया में है. प्रोत्साहन राशि देने में लेट नहीं किया जाता है.

ऑनलाइन आवेदन आसान: डीटीओ ने बताया कि जिला परिवहन विभाग के अनुदान पोर्टल पर लगातार आवेदन आ रहे हैं. अनुदान की राशि लेने की प्रक्रिया भी ज्यादा जटिल नहीं है. इस प्रक्रिया को शोरूम के द्वारा ही किया जाता है. जिस शोरूम से इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदा जाएगा, वहीं शोरूम की ओर से परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर दिया जाता है.

"टू व्हीलर की खरीदने वालों में 437 लोग शामिल हैं. 7500 से 10000 रुपये तक सब्सिडी दी गयी है. फोर व्हीलर खरीने वालों में कुल 18 व्यक्ति शामिल हैं. इन्हें 1.25 लाख से 1.50 लाख तक सब्सिडी दी गयी है." -राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, गया