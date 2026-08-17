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पटना में 48 जगह बनेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर, अधिक आबादी वाले 22 इलाकों में होगी सुविधा

पटना और आसपास के क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 48 नए सार्वजनिक ई-चार्जिंग स्टेशन. रिपोर्ट-कृष्णनंदन कुमार

PATNA EV CHARGING STATIONS LIST
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2026 at 1:41 PM IST

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पटना: बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच अब पटना में चार्जिंग की समस्या को दूर करने की तैयारी तेज हो गई है. पटना जिला परिवहन कार्यालय ने शहर और जिले में कुल 48 स्थानों को इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग सेंटर के लिए चिह्नित किया है. इनमें 22 स्थान ऐसे इलाकों में हैं, जहां आबादी और इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही अधिक है.

इन वाहन के चालकों को राहत: इन जगहों पर चार्जिंग सेंटर के निर्माण के लिए स्थान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. अब निर्माण कार्य शुरू होने की तैयारी है. इससे इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी, ई-रिक्शा और दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों के चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी में आएगी तेजी: पटना जिला परिवहन कार्यालय के मुताबिक, जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को बढ़ावा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए चार्जिंग की सुविधा तैयार करना भी जरूरी है. इसी जरूरत को देखते हुए चिह्नित स्थानों पर चार्जिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे.

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इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही बढ़ी (ETV Bharat)

हर चार्जिंग स्टेशन पर 5 से 6 चार्जिंग पॉइंट: योजना के तहत जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या ज्यादा है, वहां अधिक चार्जिंग मशीनें लगाने की तैयारी है. चयनित पांच स्थानों पर करीब पांच से छह चार्जिंग मशीनें लगाई जाएंगी, जबकि अन्य स्थानों पर तीन से चार मशीनें लगाने की योजना है.

22 इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर होगी सुविधा: पटना जिले में अधिक आबादी और इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही वाले जिन 22 इलाकों को प्राथमिकता में रखा गया है, उनमें एएन कॉलेज, बेउर मोड़, भूतनाथ रोड, सरकारी बस स्टैंड पालीगंज, सरकारी बस स्टैंड नौबतपुर, सरकारी बस स्टैंड पटना और हरिश्चंद्रनगर शामिल हैं.

इन इलाकों में भी होगी चार्जिंग सुविधा: इसके अलावा गांधी कॉलेज, कंकड़बाग मेन रोड, खाजेकलां गंगा पथ, गर्दनीबाग और चित्रगुप्त नगर, अनीसाबाद में भी चार्जिंग सेंटर विकसित किए जाने हैं. इन स्थानों के चयन का उद्देश्य लोगों को अपने रोजमर्रा के आवागमन के दौरान आसानी से चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराना है.

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गूगल मैप से मिलेगी चार्जिंग सेंटर की जानकारी (ETV Bharat)

चार्जिंग के लिए नहीं जाना होगा दूर: चिह्नित स्थानों की सूची में पाटलिपुत्र स्टेशन, पाटलिपुत्र बस स्टैंड, पटना जंक्शन के करबिगहिया साइड, चितकोहरा बाजार, विश्वेश्वरैया भवन, बीएनआर रोड, जेडी विमेंस कॉलेज, डीपीएस के आसपास के इलाके भी शामिल हैं. इसके साथ ही राजेंद्र नगर पुल के पास, लॉ कॉलेज रोड और हनुमान नगर को भी चार्जिंग सेंटर के लिए चुना गया है. इन स्थानों पर सुविधा विकसित होने के बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग के लिए दूर जाने की जरूरत कम होगी.

2019 से अब तक 24 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन: पटना जिला परिवहन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, जिले में वर्ष 2019 से इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण लगातार हो रहा है. अब तक 24191 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इनमें सबसे बड़ी संख्या इलेक्ट्रिक बाइक की है, जिसकी संख्या करीब 10 हजार बताई गई है. इसके बाद करीब पांच हजार इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं. इसके अलावा जिले की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कार, बस, ऑटो और ई-रिक्शा समेत दूसरे इलेक्ट्रिक वाहन भी चल रहे हैं. वाहनों की यह बढ़ती संख्या अब चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत को और बढ़ा रही है.

बिहार में 1.39 लाख ईवी: पूरे बिहार की तस्वीर देखें तो राज्य में फिलहाल 139593 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हैं. इनमें दोपहिया, तीनपहिया, चारपहिया और इलेक्ट्रिक बस समेत अलग-अलग श्रेणी के वाहन शामिल हैं. ऐसे में राजधानी पटना में तैयार होने वाला चार्जिंग नेटवर्क केवल जिले के मौजूदा वाहन चालकों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बढ़ते दायरे के बीच पटना को चार्जिंग सुविधाओं के लिहाज से मजबूत करने की दिशा में भी अहम कदम माना जा सकता है.

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बिहार में 1.39 लाख ईवी (ETV Bharat)

चार्जिंग सेंटर बनने से दूर होगी बड़ी परेशानी: फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सार्वजनिक चार्जिंग की उपलब्धता है. विशेष रूप से उन लोगों को परेशानी होती है, जो अपने वाहन से लंबी दूरी तय करते हैं या दिनभर शहर के अलग-अलग हिस्सों में काम के सिलसिले में घूमते हैं. घर पर चार्जिंग की सुविधा होने के बावजूद बीच रास्ते में बैटरी कम होने पर विकल्प सीमित रह जाते हैं. नए चार्जिंग सेंटर बनने से वाहन चालकों को शहर के प्रमुख हिस्सों में निर्धारित स्थान पर वाहन चार्ज करने की सुविधा मिल सकेगी.

कम दूरी पर मिलेंगे चार्जिंग स्टेशन: जिला परिवहन कार्यालय की योजना में यह भी कोशिश की गई है कि चार्जिंग सेंटर ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जहां लोगों की पहुंच आसान हो. सरकारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख सड़कें, बाजार, शिक्षण संस्थान और आबादी वाले इलाके इस नेटवर्क का हिस्सा बनाए जा रहे हैं. इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग स्टेशन तलाशने के लिए अलग से लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. खासकर शहर में नियमित रूप से चलने वाले ई-रिक्शा, बाइक और स्कूटी चालकों के लिए यह व्यवस्था काफी उपयोगी साबित हो सकती है.

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22 इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर होगी सुविधा (ETV Bharat)

गूगल मैप से मिलेगी चार्जिंग सेंटर की जानकारी: प्रस्तावित चार्जिंग सेंटर को डिजिटल मैपिंग से जोड़ने की भी तैयारी है. सभी चार्जिंग सेंटर को गूगल मैप पर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चालक अपने मोबाइल से नजदीकी चार्जिंग सेंटर की लोकेशन देख सकें. इससे लोगों को किसी अनजान इलाके में चार्जिंग सुविधा तलाशने में कम परेशानी होगी. चार्जिंग सेंटर की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने से इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वालों के लिए यात्रा की योजना बनाना भी आसान होगा. खासकर लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को पहले से यह पता चल सकेगा कि रास्ते में कहां चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है.

DTO बोले- ईवी चालकों को मिलेगी बड़ी सुविधा: पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने कहा, "ईवी सेक्टर के लिए 48 जगहों का चयन कर लिया गया है. इन स्थानों पर ईवी सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वाले चालकों को सुविधा मिलेगी."-जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल

"विभाग की ओर से चिह्नित स्थानों पर चार्जिंग सेंटर विकसित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. चार्जिंग नेटवर्क तैयार होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को बैटरी खत्म होने की चिंता कम होगी और शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को और गति मिलने की उम्मीद है."-उपेंद्र कुमार पाल, जिला परिवहन पदाधिकारी

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22 इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर सुविधा (ETV Bharat)

सरकार ईवी को कर रही प्रमोट: पटना में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार अब समय की जरूरत बन गया है. खासकर तब, जब राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और बिहार में इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है. 48 चिह्नित स्थानों पर चार्जिंग सेंटर विकसित करने की योजना जमीन पर उतरती है तो राजधानी के प्रमुख इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बुनियादी सार्वजनिक नेटवर्क तैयार होगा. इससे घर के चार्जर पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को लेकर लोगों का भरोसा भी बढ़ सकता है.

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