दिल्ली में सड़क पर उतरी इलेक्ट्रिक टैक्सी, ओला-उबर से कम होगा किराया, जानें कैसे करेंगे उपयोग
एसएम ग्रीन के नाम से शुरू की गई नई इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस.
Published : June 5, 2026 at 7:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की पहल पर अब राजधानी में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस की शुरूआत की गई है. एसएम ग्रीन के नाम से शुरू की गई यह टैक्सी सर्विस ओला उबर से सस्ती होगी. दिल्ली सचिवालय से शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इस टैक्सी सर्विस की 10 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर जापान के राजदूत सहित कंपनी के कई अधिकारी मौजूद रहे.
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में प्रदूषण को और कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू की गई है. इस टैक्सी सर्विस में खुद कंपनी की ही गाड़ी होगी और कंपनी का ही ड्राइवर होगा. साथ ही महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैनिक बटन का भी विकल्प रखा गया है. अभी दिल्ली-एनसीआर में इस टैक्सी सर्विस की शुरूआत एक हजार गाड़ियों के साथ की गई है. आगे इनकी संख्या को बढ़ाकर 10 हजार तक करने का प्लान है.
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया कि यह कंपनी भारत में ही गाड़ियां बनाती है. तमिलनाडु में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. इसलिए यह गाड़ियां मेड इन इंडिया ही हैं. इस टैक्सी सर्विस का उपयोग करने के लिए मोबाइल में एसएम ग्रीन नाम से एक ऐप डाउनलोड करना होगा. उसके बाद ओला उबर की तरह ही इसकी सेवाएं ली जा सकती हैं.
आज 'विश्व पर्यावरण दिवस' के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में, परिवहन मंत्री श्री @drpankajbjp जी और भारत में वियतनाम के पूर्व राजदूत व VinGroup के CEO श्री फैम सैन चाऊ जी के साथ वियतनाम की 'विनफास्ट' कंपनी की Green SM ईवी-बेस्ड टैक्सी सर्विस को… pic.twitter.com/syCQuE6y14— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) June 5, 2026
बता दें कि राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. इसके चलते दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जाए और डीजल पेट्रोल के वाहनों की संख्या को कम किया जाए. इससे वाहनों से होने वाले प्रदषण को कम किया जा सके. इसके चलते ही सरकार नई ईवी पॉलिसी भी लाने जा रही है. पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके लिए पहली पॉलिसी की तरह ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: