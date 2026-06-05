ETV Bharat / state

दिल्ली में सड़क पर उतरी इलेक्ट्रिक टैक्सी, ओला-उबर से कम होगा किराया, जानें कैसे करेंगे उपयोग

एसएम ग्रीन के नाम से शुरू की गई नई इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस.

दिल्ली में सड़क पर उतरी इलेक्ट्रिक टैक्सी
दिल्ली में सड़क पर उतरी इलेक्ट्रिक टैक्सी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की पहल पर अब राजधानी में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस की शुरूआत की गई है. एसएम ग्रीन के नाम से शुरू की गई यह टैक्सी सर्विस ओला उबर से सस्ती होगी. दिल्ली सचिवालय से शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इस टैक्सी सर्विस की 10 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर जापान के राजदूत सहित कंपनी के कई अधिकारी मौजूद रहे.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में प्रदूषण को और कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू की गई है. इस टैक्सी सर्विस में खुद कंपनी की ही गाड़ी होगी और कंपनी का ही ड्राइवर होगा. साथ ही महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैनिक बटन का भी विकल्प रखा गया है. अभी दिल्ली-एनसीआर में इस टैक्सी सर्विस की शुरूआत एक हजार गाड़ियों के साथ की गई है. आगे इनकी संख्या को बढ़ाकर 10 हजार तक करने का प्लान है.

दिल्ली में सड़क पर उतरी इलेक्ट्रिक टैक्सी (ETV Bharat)

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया कि यह कंपनी भारत में ही गाड़ियां बनाती है. तमिलनाडु में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. इसलिए यह गाड़ियां मेड इन इंडिया ही हैं. इस टैक्सी सर्विस का उपयोग करने के लिए मोबाइल में एसएम ग्रीन नाम से एक ऐप डाउनलोड करना होगा. उसके बाद ओला उबर की तरह ही इसकी सेवाएं ली जा सकती हैं.

बता दें कि राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. इसके चलते दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जाए और डीजल पेट्रोल के वाहनों की संख्या को कम किया जाए. इससे वाहनों से होने वाले प्रदषण को कम किया जा सके. इसके चलते ही सरकार नई ईवी पॉलिसी भी लाने जा रही है. पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके लिए पहली पॉलिसी की तरह ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली EV पॉलिसी 2026: 700 हितधारकों ने दिए सुझाव, जानें दिल्ली सरकार का अगला मेगा प्लान
  2. दिल्ली में EV पॉलिसी 2026 पर मंथन: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रीसाइक्लिंग व ई-रिक्शा सेक्टर पर खास फोकस
  3. दिल्ली में EV पॉलिसी ने दी 'ग्रीन ट्रांजिशन' की राह, सब्सिडी की कमी से धीमी हुई रफ्तार

TAGGED:

एसएम ग्रीन इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस
ELECTRIC TAXI SERVICE DELHI
DELHI EV POLICY 2026
इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस दिल्ली
ELECTRIC TAXI SERVICE DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.