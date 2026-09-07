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साहिबगंज में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा! तीन पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप, लोगों के घरों में घुसा पानी

साहिबगंज: गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है. दियारा क्षेत्र में बाढ़ का असर पूरी तरह से दिखने लगा है, जिससे हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हैं. ग्रामीण इलाकों में कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए. वहीं, दियारा क्षेत्र में बाढ़ के पानी में सड़क डूबने से संपर्क टूटने लगा है.

इस बीच बिजली विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर सदर प्रखंड के तीन पंचायतों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी है. जेई नील गगन ने बताया कि बाढ़ का पानी ट्रांसफार्मर तक पहुंच चुका है, जिसके चलते किसन पंचायत, लालबथानी उत्तर व लालबथानी दक्षिण पंचायत में बिजली सेवा बंद कर दी गई है. बाढ़ का पानी घटने तक बिजली बाधित रहेगी.

सदर एसडीओ का बयान (ETV BHARAT)

जलस्तर और बढ़ने की संभावना

सोमवार की सुबह 28.32 मीटर तक जलस्तर मापा गया. केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवर की सुबह तक 28.58 मीटर तक पहुंचने की संभावना है. पिछले साल 2025 में गंगा नदी का अधिकतम जलस्तर 28.70 मीटर पहुंचा था. बक्सर से लेकर फरक्का तक जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. कुछ स्थानों पर जलस्तर में बढ़ोतरी है तो कहीं पानी घटने का संकेत है.