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साहिबगंज में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा! तीन पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप, लोगों के घरों में घुसा पानी

साहिबगंज में बाढ़ के कारण तीन पंचायतों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई.

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ग्रामीण इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 1:43 PM IST

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साहिबगंज: गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है. दियारा क्षेत्र में बाढ़ का असर पूरी तरह से दिखने लगा है, जिससे हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हैं. ग्रामीण इलाकों में कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए. वहीं, दियारा क्षेत्र में बाढ़ के पानी में सड़क डूबने से संपर्क टूटने लगा है.

इस बीच बिजली विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर सदर प्रखंड के तीन पंचायतों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी है. जेई नील गगन ने बताया कि बाढ़ का पानी ट्रांसफार्मर तक पहुंच चुका है, जिसके चलते किसन पंचायत, लालबथानी उत्तर व लालबथानी दक्षिण पंचायत में बिजली सेवा बंद कर दी गई है. बाढ़ का पानी घटने तक बिजली बाधित रहेगी.

सदर एसडीओ का बयान (ETV BHARAT)

जलस्तर और बढ़ने की संभावना

सोमवार की सुबह 28.32 मीटर तक जलस्तर मापा गया. केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवर की सुबह तक 28.58 मीटर तक पहुंचने की संभावना है. पिछले साल 2025 में गंगा नदी का अधिकतम जलस्तर 28.70 मीटर पहुंचा था. बक्सर से लेकर फरक्का तक जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. कुछ स्थानों पर जलस्तर में बढ़ोतरी है तो कहीं पानी घटने का संकेत है.

Electric supply disrupted in three panchayats due to flood in Sahibganj
बाढ़ से प्रभावित परिवार (ETV BHARAT)

बाढ़ का पानी अब शहरी क्षेत्र में भी घुसने लगा है. सबसे अधिक प्रभावित भरतिया कॉलोनी के लोग हुए हैं. बाढ़ में हर साल यह कॉलोनी डूब जाता है. बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए रैन बसेरा पर लोग पहुंचने लगे हैं. वहीं, पशुपालक भी अपने मवेशी को लेकर शकुंतला सहाय घाट और मालगोदाम पहुंच रहे हैं.

Electric supply disrupted in three panchayats due to flood in Sahibganj
गांव में घुसा बाढ़ का पानी (ETV BHARAT)

एसडीओ की अपील

इस बीच, जिला प्रशासन ने कारगिल दियारा समेत बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी. वहीं, सदर एसडीओ अमर जॉन आइंद ने बताया कि लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है. बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है.

Electric supply disrupted in three panchayats due to flood in Sahibganj
लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी (ETV BHARAT)

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