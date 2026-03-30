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फरीदाबाद में सफाई दरोगाओं को मिली इलेक्ट्रिक स्कूटी, शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने की दिशा में अहम कदम

फरीदाबाद में सफाई दरोगाओं को मिली इलेक्ट्रिक स्कूटी ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद में शहर की सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने एक नई पहल की है. सफाई दरोगाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटियां वितरित की गईं, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में आसानी और तेजी से पहुंच सकेंगे. इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह पहल शहर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. काम की गति और निगरानी में होगा सुधार: मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि, "इन इलेक्ट्रिक स्कूटियों के माध्यम से सफाई दरोगा अपने क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहेंगे. इससे न केवल सफाई कार्य की गति बढ़ेगी, बल्कि व्यवस्था की निगरानी भी बेहतर हो सकेगी. तकनीक और सुविधाओं का सही उपयोग शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा. इस कदम से जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी और काम की गुणवत्ता में सुधार आएगा." फरीदाबाद में सफाई दरोगाओं को दी इलेक्ट्रिक स्कूटी (Etv Bharat)