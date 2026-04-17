DTC में 'इलेक्ट्रिक क्रांति': 200 नई बसें शामिल, दिल्ली-रोहतक के बीच दौड़ेगी इंटर-स्टेट ई-बस

DTC में 'इलेक्ट्रिक क्रांति': 200 नई बसें शामिल, दिल्ली-रोहतक के बीच दौड़ेगी इंटर-स्टेट ई-बस
दिल्ली परिवहन निगम का बेड़ा अब 6300 का हुआ. मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई झंडी
Published : April 17, 2026 at 2:16 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक रूप देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कई मील के पत्थर स्थापित किए. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाया. इसके साथ ही, दिल्ली से हरियाणा के रोहतक के बीच बहुप्रतीक्षित इंटर-स्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा की भी आधिकारिक शुरुआत की जाएगी.
दिल्ली परिवहन निगम का बेड़ा बढ़कर 6300 हुआ
इन नई बसों के जुड़ने से अब दिल्ली परिवहन निगम का बेड़ा बढ़कर 6300 हो गया है. परिवहन मंत्री के मुताबिक दिल्ली अब न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क संचालित हो रहा है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नें बताया की दिल्ली को ग्रीन दिल्ली बनाने की दिशा में 200 इलेक्ट्रिक बस दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जुड़ी है.
क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से प्रदूषण की लड़ाई
क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से प्रदूषण की लड़ाई से लड़ा जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन को भी बेहतर किया जा रहा है. दिल्ली में लगातार परिवहन व्यवस्था मजबूत हो रही है. उन्होंने कहा कि इंटरेस्टेड बस के रूप में दिल्ली रोहतक रुट की शुरुआत की गई है. इसके साथ ही बस टर्मिनल और बस डिपो भी लगातार बन रहें है. दिल्ली की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसके लिए काम हो रहा है. इस अवसर पर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम लगातार आगे बढ़ रहा है. दिल्ली परिवहन निगम के आय में 173 करोड़ की वृद्धि हुई है.
वर्ष 2028-29 तक दिल्ली में 14,000 बसें उतारने का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028-29 तक राजधानी की सड़कों पर कुल 14,000 बसें उतारने का है. ये सभी नई बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. इसमें सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और पैनिक बटन की सुविधा है. लो-फ्लोर, एयर-कंडीशन्ड और रियल-टाइम जीपीएस ट्रैकिंग और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष रैंप बनाए गए हैं.
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