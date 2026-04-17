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DTC में 'इलेक्ट्रिक क्रांति': 200 नई बसें शामिल, दिल्ली-रोहतक के बीच दौड़ेगी इंटर-स्टेट ई-बस

दिल्ली परिवहन निगम का बेड़ा अब 6300 का  हुआ. मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई झंडी

सीएम ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी
सीएम ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2026 at 2:16 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक रूप देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कई मील के पत्थर स्थापित किए. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाया. इसके साथ ही, दिल्ली से हरियाणा के रोहतक के बीच बहुप्रतीक्षित इंटर-स्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा की भी आधिकारिक शुरुआत की जाएगी.

दिल्ली परिवहन निगम का बेड़ा बढ़कर 6300 हुआ
इन नई बसों के जुड़ने से अब दिल्ली परिवहन निगम का बेड़ा बढ़कर 6300 हो गया है. परिवहन मंत्री के मुताबिक दिल्ली अब न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क संचालित हो रहा है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नें बताया की दिल्ली को ग्रीन दिल्ली बनाने की दिशा में 200 इलेक्ट्रिक बस दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जुड़ी है.

दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में 200 नई 'इलेक्ट्रिक बसें शामिल (ETV Bharat)

क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से प्रदूषण की लड़ाई

क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से प्रदूषण की लड़ाई से लड़ा जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन को भी बेहतर किया जा रहा है. दिल्ली में लगातार परिवहन व्यवस्था मजबूत हो रही है. उन्होंने कहा कि इंटरेस्टेड बस के रूप में दिल्ली रोहतक रुट की शुरुआत की गई है. इसके साथ ही बस टर्मिनल और बस डिपो भी लगातार बन रहें है. दिल्ली की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसके लिए काम हो रहा है. इस अवसर पर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम लगातार आगे बढ़ रहा है. दिल्ली परिवहन निगम के आय में 173 करोड़ की वृद्धि हुई है.

वर्ष 2028-29 तक दिल्ली में 14,000 बसें उतारने का लक्ष्य
वर्ष 2028-29 तक दिल्ली में 14,000 बसें उतारने का लक्ष्य (ETV Bharat)
ग्रीन मोबिलिटी का नया अध्याय: 6300 बसों का बेड़ादिल्ली सरकार की 'क्लीन दिल्ली' मुहिम के तहत पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक बसों पर विशेष ध्यान दिया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 2184 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं. वर्तमान में DTC के पास कुल 4538 इलेक्ट्रिक बसें और 1759 CNG बसें हैं.
दिल्ली-रोहतक के बीच दौड़ेगी इंटर-स्टेट ई-बस
दिल्ली-रोहतक के बीच दौड़ेगी इंटर-स्टेट ई-बस (ETV Bharat)

वर्ष 2028-29 तक दिल्ली में 14,000 बसें उतारने का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028-29 तक राजधानी की सड़कों पर कुल 14,000 बसें उतारने का है. ये सभी नई बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. इसमें सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और पैनिक बटन की सुविधा है. लो-फ्लोर, एयर-कंडीशन्ड और रियल-टाइम जीपीएस ट्रैकिंग और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष रैंप बनाए गए हैं.

क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से प्रदूषण की लड़ाई
क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से प्रदूषण की लड़ाई (ETV Bharat)
दिल्ली-रोहतक इंटर-स्टेट सेवा की शुरुआतक्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली और रोहतक (हरियाणा) के बीच नई अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है. यह रूट आईएसबीटी कश्मीरी गेट और पीरागढ़ी चौक से शुरू होकर टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़, रोहद और सांपला होते हुए रोहतक बस स्टैंड तक जाएगा. यह सेवा 'संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन' समझौते के तहत शुरू की गई है. इससे पहले दिल्ली से बड़ौत, सोनीपत, धारूहेड़ा और पानीपत के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं. यह पहल न केवल यात्रियों का सफर सुगम बनाएगी, बल्कि अंतरराज्यीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करेगी.
दिल्ली परिवहन निगम का बेड़ा बढ़कर 6300 हुआ (ETV Bharat)
इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर: नए टर्मिनल और प्रशासनिक भवनकेवल बसों की संख्या बढ़ाना ही सरकार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी प्राथमिकता है. इसी क्रम में दो प्रमुख प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया. मदनपुर खादर बस टर्मिनल कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास निर्मित यह टर्मिनल यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं और ईको-फ्रेंडली डिज़ाइन से लैस है. ईस्ट विनोद नगर डिपो यहां एक नया प्रशासनिक भवन बनाया गया है, जिससे डिपो की परिचालन क्षमता बढ़ेगी और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा.

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