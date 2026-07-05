हार्टटेंशन लाइन से लोहे के पोल के जरिए घरों में पहुंचा करंट, एक की महिला और दो गौवंश की मौत, कई घायल
दीवारों और घरों में करंट आने के चलते एक के बाद एक लोग चपेट में आते गए.
Published : July 5, 2026 at 3:21 PM IST
कोटा: शहर के अनंतपुरा थाना इलाके की बरड़ा बस्ती में जेवीवीएनएल की 11 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन टूटने से दोपहर 11 बजे के बाद करंट फैलने का मामला सामने आया है. बारिश के चलते जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) की लाइन से करंट फैल गया. जिसके बाद एक महिला की मौत हो गई. जबकि कई घायल हो गए. इनमें ज्यादातर नाबालिग बच्चे हैं. वहीं दो गोवंश की भी मौत हो गई. करंट बस्ती में फैल गया था. जिसमें कुछ मकान और सड़क भी प्रभावित हो गई थी. करंट फैलने की सूचना मिलने के बाद विद्युत सप्लाई को बंद करवाया गया.
अनंतपुरा थाने की सब इंस्पेक्टर संतोष चंद्रावत ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पर वे मौके पर पहुंच गई थी. एक 30 वर्षीय सलमा नाम की महिला की करंट से मौत हो गई. जबकि कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इसके अलावा आफाक बेग, इसाक बेग, अरसिल, अरशान, नतिबन बेग, जोया, आलिया, भूरी बाई, सीमा व अयोध्या के भी करंट लगा है. इनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कर लिया है. सलमा के शव को अस्पताल की मॉर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है. जिस हाईटेंशन लाइन से करंट फैला है, वह कोटा शहर से ग्रामीण इलाके में सप्लाई के लिए जा रही थी. सब इंस्पेक्टर का कहना है कि इन लोगों के मकान के ठीक ऊपर से हाईटेंशन लाइन निकल रही है. ऐसे में हाईटेंशन लाइन ऊपर से टूट कर लटक गई थी. लोहे का पोल होने से इसमें करंट प्रवाहित हो गया. विद्युत पोल भी मकान की दीवार के नजदीक है. इससे मकान में भी करंट आ गया.
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इस बस्ती के रहने वाले छोटू लाल ने बताया कि तेज बारिश आ रही थी. खंबे से तार नीचे नहीं गिरा, शायद कोई जम्पर टूट गया. वह बीच में लटक गया. यह लोहे के पोल के टच हो रहा था. इसी के चलते लाइन से पोल में करंट पहुंचा. जिसने सड़क और आसपास के घरों को चपेट में ले लिया. बारिश के चलते लोग पहले ही भीगे हुए थे. इसी दौरान दीवारों और घरों में करंट आने के चलते एक के बाद एक लोग चपेट में आते गए. बस्ती की रहने वाली अयोध्या बाई और सीमा चिल्लाने की आवाज सुनकर सलमा के परिवार को बचाने के लिए आए थे, लेकिन बच्चे चपेट में आ गए.
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मृतका सलमा बेगम का पति आफाक बेग ऑटो रिक्शा चला कर अपनी आजीविका कमाता है. वह भी चपेट में आ गया. आफाक ने आरोप लगाया कि लंबे समय से वह इस इलेक्ट्रिक पोल की शिकायत कर रहे थे. यह फैक्ट्री को सप्लाई देने के लिए यहां से निकाली गई है. कई बार शिकायत देने के बावजूद भी इस इलेक्ट्रिक पोल को नहीं हटाया गया. उनकी सुनवाई नहीं हुई. अब जिसका उन्हें डर था, वह हादसा हो गया. इस हादसे से उसका पूरा परिवार उजड़ गया है. पत्नी की मौत हो गई. बेटी और अन्य परिजन भी झुलस गए.
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मृतक सलमा के पैरों से करंट शरीर में प्रवेश कर गया था. उसके पैर की उंगलियां पूरी तरह से जल गई. इसी तरह से एक नाबालिग बच्चे के ठोड़ी पर घाव हुआ है. इसके अलावा अन्य लोग भी कई जगह से झुलस गए हैं. उनके भी पैरों से करंट पहुंचा था. घटनाक्रम के तत्काल बाद कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम और जेवीवीएनएल के कनिष्ठ अभियंता हिमांशु बैरवा भी मौके पर पहुंचे.