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हार्टटेंशन लाइन से लोहे के पोल के जरिए घरों में पहुंचा करंट, एक की महिला और दो गौवंश की मौत, कई घायल

अनंतपुरा की बराड़ा बस्ती में फैला करंट ( ETV Bharat Kota )