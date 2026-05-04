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शटडाउन के बाद भी दौड़ा करंट, लाइनमैन की गई जान, सड़क हादसे में भी एक की मौत

पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय से वड्डा मोटर मार्ग पर बाइक व स्कूटी की आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई. इस हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में स्कूटी सवार की मौत हो गई. वहीं एक अन्य हादसे में लाइनमैन की मौत हो गई थी.

सड़क हादसे में मौत: जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़-वड्डा मोटर मार्ग पर जाखनी के समीप हुई बाइक और स्कूटी की टक्कर में प्रदीप अरोड़ा निवासी ऐंचोली गंभीर रूप से घायल हो गया था. दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए हॉयर सेंटर ले जाने की सलाह दी. जब परिजन उपचार के लिए हॉयर सेंटर ले जा रहे थे, तो प्रदीप (30) ने रास्ते में दम तोड़ दिया.

इसके बाद परिजन शव लेकर वापस पिथौरागढ़ आ गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के परिवार में पत्नी और 9 व 5 साल के दो बच्चे हैं. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है. कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया कि इस मामले में मृतक के परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

कंरट लगने से लाइन मौत की मौत: जिला मुख्यालय के पास के बडारी गांव में बिजली लाइन ठीक करते समय करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई. इस घटना से परिजनों में गहरी नाराजगी है. ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने जांच कर मामले में कार्रवाई करने की बात कही है.

विण विकास खंड बडारी गांव निवासी सुंदर सिंह सौन 55 पुत्र चंचल सिंह ऊर्जा निगम में ठेकेदार के अधीन लाइनमैन तैनात थे. सोमवार दोपहर में वह पोल पर चढ़कर गांव में खराब पड़ी बिजली की लाइन को ठीक कर रहे थे. इसी दौरान अचानक लाइन में करंट दौड़ा और वह जमीन पर गिर पड़े. इससे वहां पर अफरातफरी मच गई.