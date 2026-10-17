यूपी में नवरात्रि से लेकर दीपावली तक EV वाहनों की मची धूम! जानिए कितनी चल रही वेटिंग?
शोरूम मालिक और मैनेजर ने ईटीवी भारत की टीम को दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:59 PM IST
कानपुर : पितृ पक्ष खत्म होने और नवरात्रि शुरू होते ही लोग अपनी पसंद की कारों, बाइकों को खरीदने के लिए अब तेजी से शोरूम की ओर रुख कर रहे हैं. जिन्हें धनतेरस या दीपावली पर नई कार या बाइक चाहिए, वह शोरूम जाकर अपनी बुकिंग करा रहे हैं. इस साल इलेक्ट्रिक कारों की जबरदस्त डिमांड है.
शोरूम मैनेजर का कहना है कि पर्यावरण और खास सुविधाओं से लैस होने के चलते ईवी कारों की डिमांड बढ़ी है. वह बताते हैं कि अगर किसी शोरूम पर 50 कारों की बुकिंग हो रही है, तो उनमें से 60 से 65 प्रतिशत ग्राहकों ने ईवी कारों को ही बुक कराया है.
फजलगंज स्थित शोरूम के मालिक आयुष ने बताया कि अगर ग्राहक के पास पांच लाख रुपये ही कार का बजट है तो ग्राहकों के लिये कुछ कारें हैं. फिर अगर आपका बजट बढ़ता जाता है, तो 25 लाख रुपये तक के बजट में कई कारें हैं. वह बताते हैं कि ईवी की बात करें तो कई कार लांच की गई हैं, जबकि तीन से चार नए मॉडल्स जल्द आने वाले हैं.
मैकराबर्टगंज स्थित एक शोरूम के मैनेजर शैलेंद्र ने बताया कि इस साल ईवी कारों की बहुत अधिक डिमांड देखने को मिल रही है. दीपावली की बुकिंग भी अभी से शुरू हो चुकी हैं. नवरात्रि पर भी लोग कारें खरीद रहे हैं. कारों की परचेजिंग की बात करें, तो बाजार अच्छा है.
वह बताते हैं कि बाजार में अगस्त से ही रुख दिखने लगा था. जिन्हें दीपावली के बाद भी कार लेनी है, वो ग्राहक भी बुकिंग करा रहे हैं. उन्होंने बताया कि पांच लाख 29 हजार रुपये से कारें मिल रही हैं. इसके अलावा आठ से 10 लाख रुपये तक की कारों की खूब मांग है. एसयूवी की बात करें, तो 20 लाख रुपये से अधिक के बजट वाले इन कारों को खरीद रहे हैं.
|इन आंकड़ों पर एक नजर
|साल
|कुल कारों की डिलीवरी (त्योहारी सीजन में)
|2023
|3800 से 4000
|2024
|4200 से 4600
|2025
|5000 से 5500
तीन-तीन माह तक ईवी कारों की वेटिंग : मैनेजर शैलेंद्र ने बताया कि ईवी कारों का क्रेज इतना अधिक है कि इनके लिए तीन-तीन माह की वेटिंग हो गई है. दीपावली पर सबसे अधिक कारों की डिलीवरी करने का प्रेशर भी है. मगर, बुकिंग इतनी ज्यादा है कि उसे लेकर फिक्र है.
वह बताते हैं कि कंपनी की ओर से मैसेज है, डिलीवरी पर तीन माह का समय लग सकता है. उन्होंने ये भी बताया कि कई ग्राहकों का कहना है कि वह नवरात्रि पर कारों की बुकिंग करा देंगे, लेकिन कार दिसंबर अंत तक लेंगे. जिससे उन्हें वार्षिक छूट का भी फायदा मिल सके.
दोपहिया वाहनों में भी ईवी की मांग सबसे अधिक : शहर में कारों के साथ ही बाइकों को खरीदने वाले लगातार शोरूम पहुंच रहे हैं. इस साल बाइकों में भी पेट्रोल मॉडल के साथ ना जाकर लोगों में ईवी बाइकों का क्रेज देखने को मिल रहा है. ईवी बाइकों की कीमत 50 हजार रुपये से शुरू होकर एक से डेढ़ लाख रुपये तक है.
शोरूम के वरिष्ठ पदाधिकारी सुमन कपूर ने बताया कि ईवी मॉडल की कीमत एक लाख नौ हजार रुपये से लेकर 1.54 लाख रुपये तक है. जबकि अन्य दोपहिया वाहनों के दाम भी औसतन एक लाख रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक हैं.
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