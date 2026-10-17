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यूपी में नवरात्रि से लेकर दीपावली तक EV वाहनों की मची धूम! जानिए कितनी चल रही वेटिंग?

बाजारों में रौनक ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : पितृ पक्ष खत्म होने और नवरात्रि शुरू होते ही लोग अपनी पसंद की कारों, बाइकों को खरीदने के लिए अब तेजी से शोरूम की ओर रुख कर रहे हैं. जिन्हें धनतेरस या दीपावली पर नई कार या बाइक चाहिए, वह शोरूम जाकर अपनी बुकिंग करा रहे हैं. इस साल इलेक्ट्रिक कारों की जबरदस्त डिमांड है.

शोरूम मैनेजर का कहना है कि पर्यावरण और खास सुविधाओं से लैस होने के चलते ईवी कारों की डिमांड बढ़ी है. वह बताते हैं कि अगर किसी शोरूम पर 50 कारों की बुकिंग हो रही है, तो उनमें से 60 से 65 प्रतिशत ग्राहकों ने ईवी कारों को ही बुक कराया है.

EV वाहनों की मची धूम! (Video credit: ETV Bharat)

फजलगंज स्थित शोरूम के मालिक आयुष ने बताया कि अगर ग्राहक के पास पांच लाख रुपये ही कार का बजट है तो ग्राहकों के लिये कुछ कारें हैं. फिर अगर आपका बजट बढ़ता जाता है, तो 25 लाख रुपये तक के बजट में कई कारें हैं. वह बताते हैं कि ईवी की बात करें तो कई कार लांच की गई हैं, जबकि तीन से चार नए मॉडल्स जल्द आने वाले हैं. मैकराबर्टगंज स्थित एक शोरूम के मैनेजर शैलेंद्र ने बताया कि इस साल ईवी कारों की बहुत अधिक डिमांड देखने को मिल रही है. दीपावली की बुकिंग भी अभी से शुरू हो चुकी हैं. नवरात्रि पर भी लोग कारें खरीद रहे हैं. कारों की परचेजिंग की बात करें, तो बाजार अच्छा है. वह बताते हैं कि बाजार में अगस्त से ही रुख दिखने लगा था. जिन्हें दीपावली के बाद भी कार लेनी है, वो ग्राहक भी बुकिंग करा रहे हैं. उन्होंने बताया कि पांच लाख 29 हजार रुपये से कारें मिल रही हैं. इसके अलावा आठ से 10 लाख रुपये तक की कारों की खूब मांग है. एसयूवी की बात करें, तो 20 लाख रुपये से अधिक के बजट वाले इन कारों को खरीद रहे हैं. इन आंकड़ों पर एक नजर साल कुल कारों की डिलीवरी (त्योहारी सीजन में) 2023 3800 से 4000 2024 4200 से 4600 2025 5000 से 5500