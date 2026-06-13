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BHU कैंपस में चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक बस, इन दो अलग-अलग रूटों से संचालन, जानिए किराया

छात्रों और शिक्षकों को मिलेगी राहत, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी.

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BHU कैंपस में चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक बस. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 8:23 AM IST

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वाराणसी: पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने तथा स्टूडेंट्स, टीचर्स, कर्मचारियों एवं आमजन के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने की है. बीएचयू को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाली नई बस सेवा की शुरुआत की गई है. इस योजना के अंतर्गत आठ इलेक्ट्रिक बसें इस रुट पर संचालित की जाएगी, जिससे विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा आम नागरिकों की यात्रा सुगम होगी.


इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से बताया गया कि वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से प्रारम्भ की गई है. यह पहल यात्रियों को पर्यावरण-अनुकूल, किफायती एवं सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने के साथ-साथ हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने तथा विश्वविद्यालय और शहर के मध्य बेहतर संपर्क की लंबे समय से चली आ रही है. यह आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस सेवा का औपचारिक शुभारम्भ हुआ है. बसों का संचालन दो मार्गों पर किया जाएगा.

इन दो रास्तों पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

  • E-111 : बीएलडब्ल्यू मार्ग होते हुए
  • E-103 : सिगरा मार्ग होते हुए



    कितना होगा किराया: यात्रियों की सुविधा एवं खर्च को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर के भीतर यात्रा का किराया 10 निर्धारित किया गया है. वहीं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मार्ग एवं दूरी के अनुसार 20 से 25 तक का किराया निर्धारित किया गया है.

    बसों का शेड्यूल

    रूट नंबर - E111 (BLW होकर)
  • पहली बस (कैंट से BHU): सुबह 07:00 बजे
  • आखिरी बस (कैंट से BHU): शाम 07:15 बजे
  • पहली बस (BHU से कैंट): सुबह 08:30 बजे
  • आखिरी बस (BHU से कैंट): रात 08:45 बजे

    रूट नंबर E103 (सिगरा होकर)

  • पहली बस (कैंट से BHU): सुबह 07:30 बजे
  • आखिरी बस (कैंट से BHU): शाम 07:45 बजे
  • पहली बस (BHU से कैंट): सुबह 09:00 बजे
  • आखिरी बस (BHU से कैंट): रात 09:15 बजे

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