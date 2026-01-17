कुंभ मेला परिसर में भी संचालित होंगी परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसें, लोगों को मिलेगी सुविधा
हरिद्वार कुंभ को लेकर परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पहली बार कुंभ मेला परिसर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी.
देहरादून: आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग के साथ ही अन्य सभी संबंधित विभाग तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि बेहतर ढंग से कुंभ मेले का आयोजन किया जा सके. क्योंकि कुंभ मेले के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं. जिसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपने बस बेड़े को बढ़ाने के साथ ही जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की रणनीतियों को तैयार करने में जुटा हुआ है. खास बात यह है की कुंभ मेले के दौरान पहली बार कुंभ क्षेत्र में परिवहन निगम की गाड़ियां यात्रियों को लाती ले जाती नजर आएंगे. इसके साथ ही परिवहन निगम ने कुंभ निधि से 700 बसें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी भेजा है.
कुंभ मेले के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से मुख्य रूप से कुंभ परिसर के बाहर ही वाहनों का संचालन किया जाता है. ताकि अन्य राज्यों और अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को हरिद्वार आने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उन्हें समय से परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके. लेकिन अब परिवहन निगम आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले के दृष्टिगत कुंभ परिसर में भी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया है. इसको लेकर तैयार की गई रणनीति के अनुसार करीब 150 इलेक्ट्रिक बसों को कुंभ क्षेत्र में तैनात किया जाएगा.
दरअसल, उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार शहर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है. जिसके तहत देहरादून और हरिद्वार शहर के भीतर इस चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है. संभावना बताई जा रही है कि अगले 6 महीने के भीतर चार्जिंग स्टेशन का निर्माण हो जाएगा. इसके बाद अनुबंध के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देहरादून और हरिद्वार शहर के भीतर किया जाएगा. ऐसे में कुंभ मेले के दौरान इन्हीं बसों को कुंभ मेला परिसर में भी संचालित करने की रणनीति परिवहन निगम में तैयार की है. ताकि कुंभ मेला क्षेत्र में भी यात्रियों की आवाजाही को सुलभ बनाया जा सके.
उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने कहा कि पिछले कुंभ मेले के दौरान भी अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को कुंभ मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की ओर से बड़ी तादाद में बसों का संचालन किया गया था. लिहाजा, आगामी कुंभ मेले के दौरान भी परिवहन निगम की ओर से बड़ी तादाद में बसों का संचालन किया जाएगा. वर्तमान समय में परिवहन निगम की 400 बसें ऐसी हैं, जिनकी स्थिति काफी दयनीय है. जिसको देखते हुए परिवार निगम की ओर से उत्तराखंड शासन को प्रस्ताव भेजा गया है की कुंभ निधि से 700 बसे परिवहन निगम को उपलब्ध कराया जाए.
ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनको नई बसें खरीदने के लिए कुंभ निधि से सहयोग मिलेगा. साथ ही बताया कि आगामी कुंभ मेले के लिए परिवहन निगम एक नई पहल भी करने जा रही है. दरअसल, कुंभ मेले के दौरान अभी तक परिवहन निगम कुंभ मेला क्षेत्र से बाहर ही परिवहन की सुविधा यात्रियों को उपलब्ध कराता था, लेकिन परिवार निगम ने निर्णय लिया है कि आगामी कुंभ मेले के दौरान कुंभ मेला परिसर में भी यात्रियों को परिवहन निगम की ओर से बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी. ऐसे में प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत हरिद्वार और देहरादून में जो इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएगी, उन बसों को कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर संचालित किया जाएगा. फिलहाल अभी 150 बसों को कुंभ मेला परिसर में चलने का निर्णय लिया है. लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है.
