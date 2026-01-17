ETV Bharat / state

कुंभ मेला परिसर में भी संचालित होंगी परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसें, लोगों को मिलेगी सुविधा

देहरादून: आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग के साथ ही अन्य सभी संबंधित विभाग तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि बेहतर ढंग से कुंभ मेले का आयोजन किया जा सके. क्योंकि कुंभ मेले के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं. जिसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपने बस बेड़े को बढ़ाने के साथ ही जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की रणनीतियों को तैयार करने में जुटा हुआ है. खास बात यह है की कुंभ मेले के दौरान पहली बार कुंभ क्षेत्र में परिवहन निगम की गाड़ियां यात्रियों को लाती ले जाती नजर आएंगे. इसके साथ ही परिवहन निगम ने कुंभ निधि से 700 बसें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी भेजा है.

कुंभ मेले के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से मुख्य रूप से कुंभ परिसर के बाहर ही वाहनों का संचालन किया जाता है. ताकि अन्य राज्यों और अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को हरिद्वार आने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उन्हें समय से परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके. लेकिन अब परिवहन निगम आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले के दृष्टिगत कुंभ परिसर में भी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया है. इसको लेकर तैयार की गई रणनीति के अनुसार करीब 150 इलेक्ट्रिक बसों को कुंभ क्षेत्र में तैनात किया जाएगा.

दरअसल, उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार शहर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है. जिसके तहत देहरादून और हरिद्वार शहर के भीतर इस चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है. संभावना बताई जा रही है कि अगले 6 महीने के भीतर चार्जिंग स्टेशन का निर्माण हो जाएगा. इसके बाद अनुबंध के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देहरादून और हरिद्वार शहर के भीतर किया जाएगा. ऐसे में कुंभ मेले के दौरान इन्हीं बसों को कुंभ मेला परिसर में भी संचालित करने की रणनीति परिवहन निगम में तैयार की है. ताकि कुंभ मेला क्षेत्र में भी यात्रियों की आवाजाही को सुलभ बनाया जा सके.