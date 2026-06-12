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चाबी लगाते ही तूफान से बात करेंगी बस, सड़कों पर मोहन यादव सरकार की इलेक्ट्रिक बसें जल्द

मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत मिडी ई-बसें प्रयोग में लाई जा रही हैं, जो तकरीबन 9 मीटर लंबी होती हैं. इन बसों में 150 से 200kwh की इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं, जो 200 हॉर्सपावर तक की जबर्दस्त ताकत पैदा करती हैं. यही वजह है कि इलेक्ट्रिक बस होने के बावजूद ये तेजी से रफ्तार पकड़ती हैं. डीसी बैटरी पावर पर चलने वाली ये बसें लगभग 3 घंटे में चार्ज हो जाती हैं और 200 किमी तक इनकी रनिंग कैपेसिटी होती है.

सागर : मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की तरह अब सागर में भी इलेक्ट्रिक बसें फर्राटा भरते नजर आने वाली हैं. मोहन यादव सरकार पीएम ई-बस सेवा के तहत मध्यप्रदेश के 8 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें उतार रही है. इन शहरों में सागर शहर को भी शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने सागर में पीएम ई-बस सेवा शुरू करने के लिए 30 जून की डेड लाइन जारी कर दी है. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस सिलसिले में गुरुवार को एक अहम बैठक बुलाकर तय समय में बिजली और सिविल से जुड़े काम जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हैं.

पीएम ई-बस सेवा के लिए एक्शन मोड में कलेक्टर

पीएम ई-बस सेवा सागर शहर के लिए मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की बड़ी सौगात है. 14 जून को मुख्यमंत्री के सागर जिले के प्रस्तावित दौरे के पहले पीएम ई-बस सेवा योजना के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को तय समय में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने ई-बसों के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और पावर कनेक्शन से जुड़े सभी लंबित काम 30 जून तक हर हाल में पूरे किए जाएं.

200 हॉर्स पावर की मिडी ई-बसे आ सकती हैं सागर (Etv Bharat)

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा, '' सागर के लिए ये बड़ी सौगात है कि मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव के प्रयासों से सागर को पीएम ई बस सेवा के लिए चुना गया है. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण जनता को समय पर ये सुविधा नहीं मिल पा रही है. इसलिए तमाम कामों को 30 जून के पहले निपटाया जाए, ताकि लोगों को इस सेवा का फायदा मिल सके.

मध्यप्रदेश के 8 शहरों में दौड़ेगी पीएम ई-बस

मध्यप्रदेश के चार प्रमुख महानगरों के अलावा तेजी से विकसित हो रहे चार शहरों को मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है. प्रदेश के इन 8 शहरों में जल्द से जल्द पीएम ई-बस सेवा का संचालन शुरू किया जा रहा है. इन ज्यादातर शहरों में बसें पहुंच गई है. इसके अलावा देवास और सतना शहर को भी पीएम ई बस सेवा में शामिल किया गया है.

14 जून को सागर दौरे पर रहेंगे सीएम, कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बसों के काम की समीक्षा (Etv Bharat)

ई-बस डिपो की तैयारियों का लिया जायजा

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पीएम ई-बस सेवा को लेकर बैठक में न्यू आरटीओ ऑफिस के पास तिलीमाफ़ी इलाके में बन रहे ई-बस डिपो के विद्युतीकरण के कामकाज की समीक्षा की. इसके लिए कलेक्टर ने विद्युत वितरण कंपनी (Discom) और ट्रांसमिशन विभाग के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर काम करने के निर्देश दिए. डिपो परिसर में निर्माणाधीन 1.5 एमवीए, 33 केवी सब-स्टेशन और सुआताला फीडर से 1500 केवीए ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली लाइन खींचने के काम को 30 जून तक पूरा करने की डेडलाइन तय की है.

कलेक्टर ने ई बसों के कार्य की समीक्षा की (Etv Bharat)

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पीएम ई-बस से जुड़े सिविल वर्क्स में तेजी

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पीएम ई बस सेवा के लिए गठित सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (SCTSL) और सिविल विंग को डिपो के भीतर चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. कलेक्टर को बताया गया कि डिपो के संचालन के लिए महत्वपूर्ण कंट्रोल रूम का काम तेजी से चल रहा है. बसों की तकनीकी जांच और मरम्मत के लिए मेंटेनेंस पिट और प्रशासनिक भवन के सिविल कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है. कलेक्टर ने सिविल और इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वीकृत बजट का सही और समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि योजना के तहत प्रस्तावित शहरी और उप शहरी रूट्स पर बसों के ट्रायल और संचालन की योजना इस तरह बनायी जाए कि जरूरी काम पूरा होते ही लोग ईबस का सफर कर सकें.