चंडीगढ़ की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, पर्यावरण संरक्षण के हित में यूटी प्रशासन की सराहनीय पहल
चंडीगढ़ की सड़कों पर अगले तीन वर्षों के भीतर 500 इलेक्ट्रिक बसें दोड़ती नजर आएंगी. यूटी प्रशासन का सराहनीय कदम
Published : January 10, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : January 10, 2026 at 10:37 AM IST
चंडीगढ़: सिटी की खूबसूरती को बरकरार रखने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अनुकूल बनाने की दिशा में यूटी प्रशासन बड़ा कदम उठा रहा है. यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने कहा कि "अगले तीन वर्षों में चंडीगढ़ की सड़कों पर 500 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी. फिलहाल 150 ई-बसें चंडीगढ़ परिवहन के बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं. जबकि 350 नई बसें चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी".
शहर की हवा साफ-स्वच्छ रखने का प्रयास: मुख्य सचिव ने यह जानकारी सेक्टर-34 स्थित एग्जीबिशन ग्राउंड में आयोजित चौथे रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो के उद्घाटन के अवसर पर दी. इस एक्सपो का आयोजन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा क्रस्ट और ईवेंट के सहयोग से किया गया. उन्होंने कहा कि "सिटी ब्यूटीफुल के नाम से पहचाने जाने वाले चंडीगढ़ के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बेहद जरूरी है. ताकि प्रदूषण कम हो और शहरी हवा की गुणवत्ता बेहतर बने".
पर्यावरण रहेगा अनुकूल: राजेश प्रसाद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ शहर के लक्ष्य को हासिल करने में ई-वाहन और रिन्यूएबल एनर्जी की अहम भूमिका है. उन्होंने उद्योग, शिक्षण संस्थानों और सरकारी विभागों से मिलकर स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देने और ईवी व रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आह्वान किया.
चार्जिंग इंंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती: सौरभ कुमार ने बताया कि "चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत किया जा रहा है. शहर में फिलहाल 36 ईवी चार्जर लगाए जा चुके हैं और 20 नए चार्जर लगाने पर काम शुरू हो गया है. चंडीगढ़ देश का पहला ऐसा शहर है, जहां सभी सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं".
पर्यावरण संरक्षण भी आर्थिक विकास भी: इस मौके पर PHDCCI हरियाणा चैप्टर के अध्यक्ष सतीश देव जैन ने कहा कि "नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जरिए पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास भी संभव है". कार्यक्रम के अंत में पीएचडीसीसीआई हरियाणा चैप्टर के को-चेयर एडवोकेट लोकेश जैन ने अतिथियों का धन्यवाद किया. एक्सपो में PHDCCI के रेजिडेंट डायरेक्टर गुरदर्शन अग्रवाल और चंडीगढ़ चैप्टर के चेयरमैन रजनीश बंसल भी उपस्थित रहे.
