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सचिवालय कर्मियों को मिली बड़ी सौगात, पटना में शुरू हुई इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा

पटना: राजधानी पटना में सचिवालय कर्मियों के लिए सोमवार से विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा की शुरुआत कर दी गई. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से शुरू की गई इस सेवा का शुभारंभ परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया. इस मौके पर परिवहन विभाग के अपर सचिव प्रवीण कुमार, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

सचिवालय कर्मियों को मिली बड़ी सौगात: परिवहन विभाग की ओर से शुरू की गई यह विशेष सेवा सचिवालय आने-जाने वाले सरकारी कर्मियों को सुरक्षित, सुलभ और समयबद्ध सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है. विभाग का कहना है कि प्रतिदिन हजारों सरकारी कर्मचारी निजी वाहनों से सचिवालय पहुंचते हैं, जिससे राजधानी में ट्रैफिक दबाव बढ़ता है और पेट्रोल-डीजल की खपत भी अधिक होती है. नई इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.

सचिवालय कर्मियों को मिली बड़ी सौगात (ETV Bharat)

25 बसों का परिचालन शुरू: इस दौरान बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि इस विशेष सेवा के तहत पटना के पांच प्रमुख रूटों पर कुल 25 बसों का परिचालन शुरू किया गया है. इनमें 15 इलेक्ट्रिक बसें और 10 पिंक बसें शामिल हैं. ये सभी बसें प्रतिदिन सचिवालय आने-जाने वाले कर्मचारियों के लिए संचालित की जाएंगी.

पहले रूट की टाइमिंग: पहला रूट मल्टी मॉडल हब (पटना जंक्शन) से सचिवालय तक निर्धारित किया गया है. यह बस आर ब्लॉक, इनकम टैक्स, विद्युत भवन, पटना हाईकोर्ट और बिहार म्यूजियम होते हुए सचिवालय पहुंचेगी. इस रूट पर सुबह 8:30, 8:40 और 8:45 बजे बसें खुलेंगी.