सचिवालय कर्मियों को मिली बड़ी सौगात, पटना में शुरू हुई इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा
बिहार में सचिवालय कर्मियों को बड़ी सौगात मिली है. आज से पटना में विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा की शुरुआत हुई है. पढ़ें..
Published : May 18, 2026 at 3:13 PM IST
पटना: राजधानी पटना में सचिवालय कर्मियों के लिए सोमवार से विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा की शुरुआत कर दी गई. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से शुरू की गई इस सेवा का शुभारंभ परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया. इस मौके पर परिवहन विभाग के अपर सचिव प्रवीण कुमार, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.
सचिवालय कर्मियों को मिली बड़ी सौगात: परिवहन विभाग की ओर से शुरू की गई यह विशेष सेवा सचिवालय आने-जाने वाले सरकारी कर्मियों को सुरक्षित, सुलभ और समयबद्ध सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है. विभाग का कहना है कि प्रतिदिन हजारों सरकारी कर्मचारी निजी वाहनों से सचिवालय पहुंचते हैं, जिससे राजधानी में ट्रैफिक दबाव बढ़ता है और पेट्रोल-डीजल की खपत भी अधिक होती है. नई इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.
25 बसों का परिचालन शुरू: इस दौरान बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि इस विशेष सेवा के तहत पटना के पांच प्रमुख रूटों पर कुल 25 बसों का परिचालन शुरू किया गया है. इनमें 15 इलेक्ट्रिक बसें और 10 पिंक बसें शामिल हैं. ये सभी बसें प्रतिदिन सचिवालय आने-जाने वाले कर्मचारियों के लिए संचालित की जाएंगी.
पहले रूट की टाइमिंग: पहला रूट मल्टी मॉडल हब (पटना जंक्शन) से सचिवालय तक निर्धारित किया गया है. यह बस आर ब्लॉक, इनकम टैक्स, विद्युत भवन, पटना हाईकोर्ट और बिहार म्यूजियम होते हुए सचिवालय पहुंचेगी. इस रूट पर सुबह 8:30, 8:40 और 8:45 बजे बसें खुलेंगी.
दूसरे रूट के लिए टाइमिंग: वहीं, दूसरा रूट दानापुर स्टेशन से सचिवालय तक तय किया गया है, जो सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, गोला रोड, जगदेव पथ, आशियाना नगर, आईजीआईएमएस, शेखपुरा मोड़ और चिड़ियाघर होकर गुजरेगी. इस मार्ग पर सुबह 8:15, 8:25 और 8:30 बजे बस सेवा उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा धनुकी मोड़ से सचिवालय, कुर्जी से सचिवालय और गांधी मैदान से सचिवालय तक भी विशेष इलेक्ट्रिक एवं पिंक बस सेवा शुरू की गई है.
क्या बोले मंत्री?: इस मौके पर परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील के अनुरूप यह पहल की गई है.
"इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और सरकारी कर्मियों को किफायती यात्रा सुविधा मिल सकेगी. इसी उद्देश्य के साथ सचिवालय कर्मियों के लिए आज से विशेष इलेक्ट्रिक और पिंक बस सेवा शुरू की गई है."- दामोदर रावत, मंत्री, परिवहन विभाग
वहीं परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि सचिवालय विशेष बस सेवा का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मियों को बेहतर और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रमुख रूटों से बसों का परिचालन शुरू किया गया है ताकि शहर के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले कर्मियों को राहत मिल सके.
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