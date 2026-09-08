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एसआईआर के माध्यम से तैयार मतदाता सूची मानी जाएगी स्थायी दस्तावेज, 410 मतदान केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं

रांचीः झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार मतदाता सूची स्थायी दस्तावेज मानी जाएगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर के माध्यम से तैयार मतदाता सूची को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाता है, इसलिए कोई भी पात्र भारतीय नागरिक पंजीकरण से वंचित न रहें.

उन्होंने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नए और युवा पात्र भारतीय नागरिकों को फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद नए और छूटे हुए पात्र मतदाताओं से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं. दावा-आपत्ति की अवधि में फॉर्म-6 के आवेदन 15 सितंबर 2026 तक प्राप्त किए जा सकेंगे.

410 मतदान केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 08 सितम्बर 2026 तक प्राप्त फॉर्म-6 की मतदान केंद्रवार समीक्षा में पाया है कि राज्य के कुल 31,892 मतदान केंद्रों में से 410 मतदान केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि 9,326 मतदान केंद्रों पर मात्र 1 से 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके अतिरिक्त 8,399 मतदान केंद्रों पर 6 से 10, 9, 198 पर 11 से 20, 3,096 पर 21 से 30 तथा 1,463 मतदान केंद्रों पर 30 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं.

शून्य फॉर्म-6 वाले मतदान केंद्रों में रांची में सर्वाधिक 217, दुमका में 38, देवघर में 35, साहिबगंज में 28, गढ़वा में 22 और गिरिडीह में 21 मतदान केंद्र शामिल हैं. विधानसभा क्षेत्रवार कांके (अ.जा.) में सर्वाधिक 133, हटिया में 43, भवनाथपुर में 22, मांडर (अ.ज.जा.) में 21, सिकारीपाड़ा (अ.ज.जा.) में 20 और खिजरी (अ.ज.जा.) में 19 मतदान केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने निर्देश दिया कि 1 अक्टूबर 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अथवा पूर्ण करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए. बीएलओ ‘होम-टू-रोल’ सत्यापन के दौरान घर-घर जाकर छूटे हुए पात्र युवाओं की पहचान करें और स्कूलों, कॉलेजों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अभियान चलाकर ECINET के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की जानकारी दें.