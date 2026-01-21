ETV Bharat / state

झारखंड में इस साल राज्यसभा की दो सीटों पर होगा चुनाव, झामुमो-कांग्रेस के बीच खींचतान, वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी

झारखंड में इस साल राज्यसभा की दो सीटें खाली होंगी. कांग्रेस इनमें से एक सीट के लिए अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है.

Rajya Sabha Election 2026
भारतीय संसद (ETV Bharat)
रांची: झारखंड से छह सदस्य राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर दो वर्ष पर दो सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाती है. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से राज्यसभा की एक सीट पहले से ही खाली है और भाजपा के राजसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल इस वर्ष जून महीने ने समाप्त हो रहा है. ऐसे में वर्ष 2026 में झारखंड से भी दो नए राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव प्रक्रिया आने वाले महीनों में शुरू होगी. हालांकि अभी राज्यसभा चुनाव में कुछ महीनों की देरी है, लेकिन अभी से ही झारखंड कांग्रेस ने राज्यसभा की दो में से एक सीट पर अपनी दावेदारी जताना शुरू कर दिया है.


2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक के विधायकों की संख्या इतनी है कि वह अपने दोनों प्रत्याशी को जीत दिलाकर राज्यसभा भेज सकते हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या झामुमो एक सीट कांग्रेस के साथ शेयर करने को तैयार हो जाएगा? या फिर दोनों सीट पर झामुमो का उम्मीदवार ही जीतकर राज्यसभा जाएंगे.

कांग्रेस, झामुमो और बीजेपी प्रवक्ता के बयान (ETV Bharat)

झारखंड विधानसभा में इंडिया ब्लॉक के कुल 56 विधायक

अगर विधायकों की संख्या बल की बात करें तो 81 सदस्यीय विधानसभा में झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल के 04 और सीपीआई माले के 02 विधायक इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं. ऐसे में राज्यसभा के उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के वोट से जीत दिलाने के लिए जरूरी 27 प्लस वन की संख्या बल इंडिया ब्लॉक के पास है.

मामला यहां आकर फंसता है कि क्या 34 विधायक वाली पार्टी झामुमो 16 विधायक वाली पार्टी कांग्रेस के साथ राज्यसभा की एक-एक सीट शेयर करेगी या उसकी इच्छा अकेले 02 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर उसे राज्यसभा भेजने की है. अगर ऐसा होता है तो क्या इसका साइड इफेक्ट झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा. क्योंकि राज्य में NDA के विधायकों की कुल संख्या 24(BJP 21,LJP (R)-01,JDU-01, आजसू पार्टी-01) ही है. ऐसे में जब NDA की ताकत एक उम्मीदवार को भी राज्यसभा भेजने की नहीं है. बावजूद इसके भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, यह कह कर सभी संभावनाओं को खुला रखना चाहते हैं कि राज्यसभा चुनाव में अभी देरी है और पल-पल मौसम बदलता है.

क्या कहते हैं झामुमो के नेता

राज्यसभा की एक खाली होने वाली सीट को लेकर झारखंड कांग्रेस की इच्छा पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि उनकी भी इच्छा है कि दोनों सीट पर झामुमो अपना उम्मीदवार खड़ा करें, लेकिन अंतिम फैसला तो उनके नेता केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को लेना है.

कांग्रेस को मिलना चाहिए एक सीट- झारखंड कांग्रेस

राज्यसभा की इस वर्ष खाली होनेवाली दोनों सीट में से एक सीट पर अपनी दावेदारी जताते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि हमारे 16 विधायक हैं. हम बड़े सहयोगी हैं, हमारा भी हक बनता है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी अपने वरिष्ठ प्रवक्ता की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जेपीसीसी यानी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इच्छा है कि झारखंड से भी राज्यसभा में कांग्रेस की उपस्थिति इस बार हो, लेकिन अंतिम फैसला तो हमारे आलाकमान को लेना है.

अभी क्या है राज्यसभा में झारखंड से दलगत स्थिति

राज्यसभा में झारखंड से छह सदस्य होते हैं. अभी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से राज्यसभा की एक सीट खाली है. वहीं महुआ माजी और सरफराज अहमद झामुमो से राज्यसभा सदस्य हैं. भाजपा से डॉ प्रदीप वर्मा, दीपक प्रकाश और आदित्य साहू राज्य सभा सदस्य हैं. इनमें से दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून महीने में समाप्त होने वाला है.

