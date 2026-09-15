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Explainer : कांग्रेस शासित निगमों में चुनाव, चक्रव्यूह भेदने बीजेपी की रणनीति, ढाई साल में सरकार का लिटमस टेस्ट

स्थानीय मुद्दे बनेंगे चुनावी हथियार निकाय चुनावों में बड़े राजनीतिक नारों से ज्यादा असर स्थानीय समस्याओं का होता है. सड़क, पानी, सफाई, नाली, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक, आवास और रोजगार जैसे मुद्दे सीधे शहर के मतदाता से जुड़े हैं.ऐसे में दोनों दलों की चुनावी रणनीति में स्थानीय मुद्दों की बड़ी भूमिका रहने वाली है.भिलाई और भिलाई-चरौदा जैसे औद्योगिक इलाकों में रोजगार, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाएं चुनावी बहस का हिस्सा बन सकती हैं. वहीं रिसाली और बिरगांव में पेयजल, सफाई, सड़क, नाली और शहरी विकास जैसे मुद्दे मतदाताओं के बीच प्रभावी हो सकते हैं.कांग्रेस स्थानीय समस्याओं के साथ स्मार्ट मीटर, बिजली बिल और जनसमस्याओं को मुद्दा बनाने की तैयारी में है. पार्टी सरकार पर वादाखिलाफी और जनहित के मुद्दों की अनदेखी के आरोपों के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी.

रिसाली में ताम्रध्वज साहू की सियासी पकड़ की परीक्षा रिसाली नगर निगम भी राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. इस क्षेत्र को पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रभाव वाले इलाके के तौर पर देखा जाता है.यहां कांग्रेस के सामने अपने पुराने राजनीतिक समीकरण और स्थानीय पकड़ को बनाए रखने की चुनौती होगी.भाजपा की कोशिश होगी कि संगठनात्मक ताकत और नए राजनीतिक समीकरणों के जरिए कांग्रेस के इस प्रभाव क्षेत्र में अपनी जमीन मजबूत की जाए. रिसाली के नतीजे यह संकेत देंगे कि ताम्रध्वज साहू की स्थानीय पकड़ कितनी मजबूत बनी हुई है और भाजपा यहां कांग्रेस के प्रभाव को कितना चुनौती दे पाती है. इसलिए रिसाली का चुनाव भी महज नगर निगम की सत्ता का चुनाव नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीतिक प्रभाव बनाम संगठनात्मक ताकत की लड़ाई बनता नजर आ रहा है.

भिलाई-चरौदा में भूपेश बघेल के प्रभाव की अग्निपरीक्षा चारों नगर निगमों में भिलाई-चरौदा का चुनाव राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है. यह इलाका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रभाव क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है. इसलिए यहां का चुनाव केवल महापौर और पार्षदों के चयन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भूपेश बघेल की स्थानीय राजनीतिक पकड़ का भी आकलन करेगा.अगर भाजपा यहां मजबूत प्रदर्शन करती है और कांग्रेस के कब्जे को चुनौती देने में कामयाब होती है, तो इसे भूपेश बघेल के प्रभाव क्षेत्र में भाजपा की बड़ी राजनीतिक सेंध के तौर पर देखा जा सकता है. वहीं अगर कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रखती है, तो यह भूपेश बघेल और स्थानीय कांग्रेस संगठन के लिए मजबूत राजनीतिक संदेश होगा. यही वजह है कि भिलाई-चरौदा के नतीजों पर सिर्फ दुर्ग जिले की नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति की भी नजर रहेगी.

कांग्रेस के कब्जे में चारों निगम आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बिरगांव सबसे अहम राजनीतिक केंद्र बनकर सामने आए हैं. चारों नगर निगमों में फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है. ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मौजूदा राजनीतिक प्रभाव और स्थानीय संगठन को बचाए रखने की है. दूसरी तरफ प्रदेश की सत्ता भाजपा के पास है.भाजपा की कोशिश है कि राज्य सरकार के कामकाज, संगठन की ताकत और स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों के जरिए कांग्रेस के इन शहरी गढ़ों में सेंध लगाई जाए. महापौर पद के साथ-साथ पार्षदों की अधिक से अधिक सीटें हासिल करना भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा है. यानी इस चुनाव में एक तरफ कांग्रेस की स्थानीय पकड़ है, तो दूसरी तरफ भाजपा के पास सत्ता और संगठन की ताकत. यही समीकरण इन चारों नगर निगमों के चुनाव को दिलचस्प बना रहा है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की आहट के साथ ही प्रदेश के चार बड़े नगर निगमों की सियासत गरमा गई है. भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बिरगांव, चारों नगर निगम फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में हैं. लेकिन प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा अब इन शहरी किलों में सेंध लगाने की तैयारी में जुट गई है. बीजेपी ने प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति कर चुनावी चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस भी अपने कब्जे वाले निगमों को बचाने के लिए संगठन को सक्रिय कर रही है. मुकाबला सिर्फ चार नगर निगमों की सत्ता का नहीं है. भिलाई-चरौदा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रभाव की परीक्षा होगी, तो रिसाली में पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की राजनीतिक पकड़ भी कसौटी पर होगी. यही वजह है कि इन निकाय चुनावों को स्थानीय सरकार के चुनाव से कहीं आगे, कांग्रेस और भाजपा के बीच शहरी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है.

कांग्रेस शासित निगमों में चुनाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस बोली—भाजपा के अहंकार को जनता जवाब देगी



कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और भाजपा के अहंकार को जनता जवाब देगी.उनका आरोप है कि भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल को लेकर जनता में नाराजगी है और सरकार पर कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी के आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि इसका जवाब जनता चुनाव में देगी.कांग्रेस का पूरा चुनावी नैरेटिव स्थानीय समस्याओं, सरकार के कामकाज और भाजपा के खिलाफ कथित जनाक्रोश के इर्द-गिर्द तैयार होता दिखाई दे रहा है. पार्टी की कोशिश होगी कि इन चारों नगर निगमों में अपने मौजूदा कब्जे को सिर्फ बचाया ही नहीं जाए, बल्कि इसे भाजपा सरकार के खिलाफ शहरी जनादेश के तौर पर भी पेश किया जाए.





भाजपा के लिए ढाई साल के कामकाज की परीक्षा-अरुण साव



वहीं भाजपा के सामने भी चुनौती कम नहीं है. प्रदेश में सरकार होने के कारण निकाय चुनाव सीधे तौर पर उसके ढाई साल के कामकाज की परीक्षा बन सकते हैं. भाजपा शहरी विकास, जनसुविधाओं और सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है. उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि सरकार ने शहरी विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम किया है और भाजपा अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी.पार्टी को उम्मीद है कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का असर निकाय चुनाव में दिखाई देगा,यानी भाजपा के लिए यह चुनाव एक तरह से सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी होगा. कांग्रेस जहां स्थानीय समस्याओं और सरकार की कथित विफलताओं को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, वहीं भाजपा विकास और उपलब्धियों को अपना चुनावी हथियार बनाएगी.

चक्रव्यूह भेदने बीजेपी की रणनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





भाजपा ने तैयार किया चुनावी चक्रव्यूह



भाजपा ने चुनावी तैयारियों में संगठन को मैदान में उतार दिया है. चारों नगर निगमों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. बिरगांव की जिम्मेदारी सौरभ सिंह को प्रभारी के तौर पर दी गई है, जबकि भावना बोहरा और कमल गर्ग सह-प्रभारी होंगे.भिलाई नगर निगम की जिम्मेदारी भूपेंद्र सवन्नी को दी गई है, जबकि लक्ष्मी वर्मा और चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी सह-प्रभारी होंगे. रिसाली में अनुराग सिंहदेव प्रभारी होंगे और श्वेता शर्मा और आसू चंद्रवंशी सह-प्रभारी की भूमिका निभाएंगे. वहीं भिलाई-चरौदा की जिम्मेदारी नीलू शर्मा को दी गई है, जबकि मीनल चौबे और सूर्यकांत राठौर सह-प्रभारी बनाए गए हैं.भाजपा की रणनीति वार्ड स्तर तक संगठन को सक्रिय करने, बूथ मैनेजमेंट मजबूत करने, स्थानीय नेताओं को चुनावी अभियान में उतारने और कांग्रेस के मजबूत इलाकों में प्रभावी उम्मीदवारों के जरिए मुकाबला कड़ा करने की है.

बीजेपी के रणनीतिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





कांग्रेस ने भी संभाला मोर्चा



भाजपा की सक्रियता के बीच कांग्रेस ने भी अपने संगठन को चुनावी मोड में ला दिया है.प्रदेश कांग्रेस ने नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. इन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने तथा चुनावी तैयारियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है. बिरगांव में डॉ. शिवकुमार डहरिया को पर्यवेक्षक और मोतीलाल देवांगन और लेखराम साहू को सह-पर्यवेक्षक बनाया गया है. भिलाई में धनेंद्र साहू पर्यवेक्षक और दीपक दुबे सह-पर्यवेक्षक हैं. रिसाली में मोहन मरकाम को पर्यवेक्षक और कन्हैया अग्रवाल को सह-पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिली है. वहीं भिलाई-चरौदा में विकास उपाध्याय पर्यवेक्षक और राजेन्द्र साहू सह-पर्यवेक्षक बनाए गए हैं. इससे साफ है कि दोनों प्रमुख दल चुनावी मैदान में संगठन को वार्ड स्तर तक सक्रिय करने की तैयारी में जुट गए हैं.

कांग्रेस के रणनीतिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



आरक्षण बदलेगा उम्मीदवारों का गणित

निकायों में आरक्षण का गणित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



वरिष्ठ पत्रकार बोले—चुनौती भाजपा के लिए भी बड़ी



राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा के मुताबिक, मौजूदा स्थिति में चारों नगर निगम कांग्रेस के कब्जे में हैं.ऐसे में कांग्रेस के सामने अपनी सीटें बचाने की चुनौती है, लेकिन सत्ता में होने के कारण भाजपा के लिए भी यह चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा.उनका मानना है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, उसे निकाय चुनाव में सरकार के कामकाज का फायदा मिलने की संभावना रहती है.पिछले निकाय चुनाव में भी सत्ता में रही कांग्रेस को इसका फायदा मिला था.ऐसे में इस बार भाजपा के सामने भी उम्मीदें और दबाव दोनों हैं.





ये चुनाव सत्ता पक्ष के लिए एक तरह का मिड-टर्म टेस्ट होंगे.ढाई से तीन साल के कार्यकाल में सरकार ने जो काम किए हैं, उसका असर जनता के बीच कितना है, इसका एक संकेत इन चुनावों के नतीजों से मिल सकता है.यानी भाजपा के लिए सवाल सिर्फ चार नगर निगम जीतने का नहीं है.सवाल यह भी है कि शहरी मतदाता सरकार के कामकाज को किस नजर से देख रहा है. अगर भाजपा कांग्रेस के मौजूदा गढ़ों में सेंध लगाती है तो इसे सरकार के प्रति शहरी समर्थन के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है- उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार









शहर की सड़क, नाली, पानी से निकलेगा 2028 का रास्ता

स्थानीय निकाय चुनावों के मुद्दे अक्सर आगे चलकर विधानसभा चुनाव की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं. सड़क, बिजली, पानी, नाली और सफाई जैसे मुद्दे भले ही स्थानीय लगें, लेकिन यही मुद्दे धीरे-धीरे राजनीतिक असंतोष या समर्थन का आधार बनते हैं.उचित शर्मा का मानना है कि इन चुनावों से यह भी संकेत मिलेगा कि शहरों में जनता सरकार और स्थानीय निकाय के कामकाज को किस तरह देख रही है.यानी निकाय चुनावों में उठने वाले मुद्दे आने वाले विधानसभा चुनावों की राजनीतिक बहस का आधार भी बन सकते हैं.







2028 की राजनीति का पहला बड़ा शहरी संकेत



चार नगर निगमों के चुनावों को आने वाले विधानसभा चुनाव की सीधी भविष्यवाणी मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक संकेतों के लिहाज से इनका महत्व जरूर बड़ा है.अगर भाजपा कांग्रेस के चारों शहरी किलों में सेंध लगाने में कामयाब होती है, तो इसे प्रदेश के शहरी मतदाताओं में भाजपा के बढ़ते प्रभाव और सरकार के कामकाज के समर्थन के संकेत के तौर पर देखा जाएगा.वहीं अगर कांग्रेस अपने चारों निगम बचा लेती है, तो यह पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक मनोबल होगा और संदेश जाएगा कि सत्ता से बाहर होने के बावजूद शहरी इलाकों में उसका संगठन और जनाधार पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है.यानी इन चुनावों में सिर्फ महापौर नहीं चुने जाएंगे, बल्कि यह भी तय होगा कि छत्तीसगढ़ के शहरों की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है.





किले बचेंगे या चक्रव्यूह टूटेगा



फिलहाल तस्वीर साफ है,चार नगर निगम कांग्रेस के पास हैं और भाजपा सत्ता में होने के साथ इन शहरी किलों को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है. कांग्रेस के सामने अपने गढ़ बचाने की चुनौती है, तो भाजपा के सामने सरकार के कामकाज को वोट में बदलने की चुनौती. भिलाई-चरौदा में भूपेश बघेल का प्रभाव, रिसाली में ताम्रध्वज साहू की पकड़, आरक्षण का सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दे, सरकार का रिपोर्ट कार्ड और दोनों दलों का संगठन—इन सभी फैक्टर का असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा. अब देखना ये होगा कि कांग्रेस निगम के अपने चारों किले बचा पाएगी, या भाजपा की चुनावी तैयारी शहरी गढ़ों के चक्रव्यूह को तोड़ेगा. अगर शहरों का सियासी नक्शा बदला, तो क्या यही बदलाव 2028 की राजनीति की पहली बड़ी शहरी झांकी साबित होगा.





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